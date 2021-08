Alicia Machado e Tony Ballardi baciano le celebrità di MasterChef | video

millennio digitale

città del Messico / 28.08.2021 11:35:13

La celebrità di MasterChef Hanno mandato in onda il loro secondo spettacolo in cui il momento più accattivante è stato il momento in cui hanno recitato Alicia Machado e Tony Ballardi dopo essersi baciati, Cosa che nessuno si aspettava e che si è rapidamente diffusa sui social, soprattutto su Twitter.

Era responsabile di aver reso possibile questo momento Chef Herrera Per scherzare con i partecipanti a partire dal La celebrità di MasterChefLo ha detto ad Alicia Machado e Tony Ballardi, che all’epoca formavano una delle coppie che gareggiavano nella prima sfida del reality show di cucina.

Il comico ed ex Miss Universo ha scherzato con gli chef sul fatto che entrambi si amassero molto e che avessero una relazione. Con affetto, prima che lo chef Herrera chieda loro di baciarsi.

“È vero che la ami così tanto, voglio vedere un bacio appassionato qui in cucina.”

Senza pensarci due volte Alicia Machado è stata la prima a prendere il comando, quindi ha preso il volto di Tony Ballardi E gli ha dato un bacio che ha sorpreso tutti.

in capsula per La celebrità di MasterChef postato su Instagram, Alicia Machado ha parlato del bacio che ha dato a Tony Ballardi.

“Tony Ballardi è un grande comico ed è stato così gentile che abbiamo cliccato così bene, i giudici mi hanno chiesto un bacio e non ho potuto negarlo. È un ragazzo molto affascinante e amichevole che è la magia della televisione. È stato un bacio dagli amici.”

finalmente, Alicia Machado racconta la sua esperienza culinaria con il comicoSebbene non abbiano vinto la prima sfida, sono stati in grado di rimanere in programma per un’altra settimana, con l’eliminazione di Jorge Aravena.

“Volevo lavorare con lui perché ha il sapore della strada, della città e della fondetta, e ci siamo ispirati alla fondita Donna Michi a Xochimilco. Conosceva più carne, peperoncino e sapore, e non si lamentavano”.

PJG