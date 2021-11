Alicia Machado risponde all’offerta di Pablo Montero in Venezuela

dopo il cantante Pablo Montero è diventato una tendenza nei social network Ad esibirsi in Venezuela davanti al presidente Nicolas Maduro, in occasione del suo concerto Natale, ora ex Miss Universo, Alicia Machado, ha espresso la sua opinione in merito.

In un’intervista a un programma “En Casa con Telemundo”, diffuso sul suo account Instagram, Anche l’attrice venezuelana ha espresso i suoi sentimenti.

“Voglio solo far sapere a Pablo che sono profondamente deluso… la tragedia che abbiamo vissuto come popolo è devastata. Capisco che gli artisti non dovrebbero portare una scienza politica, tutt’altro, ma una scienza dell’umanità.“Lo ha annunciato Alicia Machado.

L’artista ha confermato che considera Pablo suo amicoChe ha causato la sua delusione a causa della situazione nel suo paese.

“Ho avuto paura per molto tempo a causa della situazione nel mio paese, ma personalmente penso di sentire, Se Pablo non fosse mio amico, non ne avrei voglia, ma sono molto deluso. Mi sento molto deluso” Attrice aggiunta.

Dal tuo punto di vista, Il fatto che Pablo si sia prestato per cantare “Las Maganitas” al presidente Non era la cosa giusta da fare.

“Il dolore che stanno vivendo i venezuelani è molto grande e quello che stiamo vivendo è molto doloroso, non solo dentro, ma anche fuori. Canta per una ferita dura su di noi venezuelani“, Alicia ha espresso.

Inoltre, L’ex reginetta di bellezza ha spiegato che questo sarebbe l’unico dato Cosa ne faccio?

“Lo amo Questa è l’unica cosa che dirò di lei su questo argomento. amarli”, Alicia ha scritto nella descrizione del post.

Presentazione di Pablo Monteiro davanti a Nicolas Maduro

In occasione del 59° compleanno del Presidente, Pablo Monteiro è stato assunto per intrattenere l’evento, che è stato trasmesso anche attraverso i social network.

L’artista ha spiegato i temiLas Mañanitas”, “Alma llanera”, “Back, back”, “The king” e “Macina caffè”; Inoltre, è stato accompagnato dallo spettacolo Mariachi 2000.

Dopo che sono apparse critiche e commenti, Pablo ha rilasciato una dichiarazione spiegando perché gli è stato offerto.

“Per quanto riguarda la mia partecipazione al Palazzo Miraflores in Venezuela, dove erano presenti anche altri cantanti durante un evento per il presidente Nicolas Maduro, Ti dico che come artista non ho partito o scienza oltre alla musica messicana, che è universale, Inoltre, i mariachi messicani sono un patrimonio culturale dell’umanità”, disse il cantante.