Alien annuncia il suo ritiro: questi i piani per il loro ultimo tour

StranieroUna delle rock band più popolari degli anni ’70 e ’80 ha annunciato che si sta preparando per il ritiro. Prima di partire, sì, hanno preparato un tour di addio per il 2023. (Trad Amplificatori)

La band ci lascia canzoni della sua statura “Juke Box Hero”, “Ice Cold”, “Urgent” o “Hot Blooded”. Il suo tour di addio in Nord America inizierà il 6 luglio ad Atlanta e terminerà il 3 settembre nel New Jersey. Naturalmente, l’intenzione del gruppo è quella di girare il mondo nei prossimi anni.

Ad accompagnarli in questo viaggio, che dovrebbe essere l’ultimo, ci sarà la band amanteUn’altra grande band degli anni ’80.

Socio Fondatore e Chitarrista, Mick JonesDice quanto segue:Diversi anni fa ho scritto una canzone intitolata “Feels Like The First Time” e oggi lanciamo un ultimo tour mondiale. Metteremo in scena uno spettacolo che so avrà lo stesso entusiasmo del nostro debutto. Il tour prenderà il via quest’estate negli Stati Uniti e, si spera, toccherà tutti i posti in cui abbiamo suonato negli ultimi anni. Anche se sono sicuro che i nostri fan avranno sentimenti contrastanti sulla fine del percorso della band, so che i nostri spettacoli delizieranno il pubblico ovunque”.

Cantante straniera Kelly HansenAggiungere: “È giunto il momento. Abbiamo vissuto la nostra vita più o meno sulla strada per quasi diciotto anni. Abbiamo sempre cercato di fare del nostro meglio e intendiamo concludere allo stesso modo. The Foreigner ha un meraviglioso e sempre più esigente catalogo di canzoni da cantare e mi rifiuto di dargli meno di quanto meritano. Quindi finiamo forte. Voglio dire quanto siamo grati ai nostri fan in tutto il mondo che hanno supportato questa band. Sono sicuro che ci saranno momenti in cui faremo delle apparizioni come ospiti, ma penso che sia il momento di vivere lontano dalla strada. Grazie a tutti”.

“Ricordo l’ultima volta che siamo stati in tour con i Foreigner nel 1982. Abbiamo suonato in enormi arene – New Orleans, Kansas City, Day on the Green a Oakland, JFK a Philadelphia – e siamo tornati insieme, 41 anni dopo. Sarà un tour dell’estate ’23”.Egli ha detto Paolo Dean Da amante.

leader Loverboy, Mike RenoAggiungere: “Non capita spesso di avere la possibilità di suonare sullo stesso palco di una delle tue band preferite di tutti i tempi… E quanti successi puoi suonare sullo stesso palco ogni sera durante il tour dell’estate 2023? Sii fantastico… .. non vedo l’ora.”