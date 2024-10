Alien: Isolation avrà un seguito, conferma lo studio di sviluppo

Alieno: isolamento, di assemblaggio creativo.

Assemblea Creativa E Sega Il seguito è stato annunciato ufficialmente Alieno: isolamento È già in fase di sviluppo. Questa notizia ci arriva nel contesto del decimo anniversario del gioco originale, titolo che si distinse per aver raffigurato l’atmosfera horror e survival che caratterizza la serie. Alieno.

L’annuncio è stato fatto da Al Hope, direttore creativo dello studio e del gioco originale. In una dichiarazione sui social media, Hope ha espresso il suo entusiasmo nell’affrontare la storia e continuare la sua eredità Alieno: isolamento. Il progetto è ancora nella fase iniziale di sviluppo, quindi non sono stati ancora rivelati dettagli sulla trama o sulle piattaforme su cui sarà disponibile la seconda parte.

Il gioco originale, pubblicato nel 2014, è stato elogiato per la sua attenzione alla furtività e alla sopravvivenza, offrendo un’esperienza tesa e terrificante in cui dovevamo sfuggire a un’implacabile creatura aliena. Il film è ambientato 15 anni dopo gli eventi del primo film AlienoIl film ruota attorno ad Amanda Ripley, la figlia di Ellen Ripley, nella sua ricerca per scoprire cosa è successo a sua madre.

Anche se questo sequel richiederà del tempo per arrivare, sappiamo già che il team originale guiderà ancora una volta lo sviluppo. Assemblea Creativa Ha anche espresso il suo apprezzamento per il continuo supporto da parte della community durante questi 10 anni, assicurando che faranno tutto il possibile per rendere giustizia al franchise.

Per ora, possiamo goderci la consegna originale di Alieno: isolamento Che è disponibile in PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch E computercon la possibilità di riprodurre la versione portatile di iOS E Androide.