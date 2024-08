Aliexpress venderà questo telefono Samsung di fascia alta a prezzo outlet: Snapdragon 8 Gen 3, tripla fotocamera, 8 GB di RAM

Inoltre, contiene gli ultimi miglioramenti in Intelligenza artificiale e apprendimento automatico In modo che la nostra esperienza con le fotografie, il riconoscimento vocale o la gestione dell’energia sia quanto più ottimizzata possibile.

Che si tratti di una decisione aziendale o personale, scommettere su un cellulare di fascia alta significa scommettere su determinate qualità. E quale modo migliore per farlo se non con un marchio popolare come Samsung. Da AliExpress sanno cosa amiamo delle solite marche e hanno deciso di ridurlo a soli 722 euro, il che è possibile €642 se usi il codice sconto ETDG80 prima del pagamento È pazzesco se lo confrontiamo con i prezzi di altri negozi, come MediaMarkt, dove troviamo lo stesso modello con identiche caratteristiche a 1.111 euro.

Se parliamo dello schermo, allora questo modello ce l’ha 6,2 pollici 2X AMOLED Troverai colori estremamente vibranti insieme a neri profondi, che offrono un contrasto eccezionale. La tua decisione 2k E a lui Frequenza di aggiornamento 120 Hz Ci consente di ottenere un’esperienza perfetta in ogni dettaglio, anche sotto la luce solare diretta.

Se sei una persona che protegge lo schermo con vetro temperato, sarai felice di sapere che il Galaxy S24 è protetto con Gorilla Glass Victus2Così avrai un ulteriore livello di sicurezza contro graffi o cadute. Anche se lo sai già, come sempre ti consigliamo di acquistare con il tuo telefono copertina Per salvarsi dalla sofferenza. Come se ciò non bastasse, dispone anche di un sensore di impronte digitali ad ultrasuoni integrato sotto lo schermo per consentirti di accedere al tuo telefono nel modo più sicuro e rapido possibile.

Tripla fotocamera per la fotografia professionale

Il dispositivo dispone di un sistema di tre lenti posteriori, ognuna delle quali è progettata per una funzione specifica:

IL Fotocamera principalel 50 megapixel Dispone di un sensore in grado di catturare la realtà nel dettaglio, fornendo ottime prestazioni anche in condizioni di scarsa illuminazione. per lui Angolo ultra grandangolare A 12 megapixel Ha un campo visivo 123 gradi Ideale per scattare paesaggi o foto di gruppo. Infine, il tuo Teleobiettivo da 10 MP Include un sistema di stabilizzazione ottica in modo che le immagini catturate utilizzando lo zoom mantengano chiarezza e nitidezza.

La batteria è un altro punto di forza, visto che parliamo di circa 4000 mAh, più che sufficienti per durare tutta la giornata se utilizzata in modo moderato ed intensivo. Per caricarlo puoi scegliere tra la ricarica rapida o quella wireless, entrambe restituiscono la batteria al tuo telefono in brevissimo tempo.

Non aspettare oltre e prendilo Samsung Galaxy S24 Prima che finisca. ¡E non dimenticare di inserire il codice sconto ETDG80 prima del checkout per risparmiare altri 80€!