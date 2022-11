Alla ricerca di un’idea da realizzare: il concorso Fashion StartUp ha lanciato la sua terza edizione

Trovare un’idea che diventa realtà. Il concorso Fashion StartUp ha lanciato la sua terza edizione e il periodo di candidatura è ora aperto. L’iniziativa, promossa da Modaes con Mango StartUp Studio e Metanasce ormai tre anni fa con la pretesa di essere una piattaforma per la pubblicazione di nuovi progetti, uno spazio di apprendimento e un punto di contatto tra imprenditori, aziende della moda, gruppi di investimento e altri attori.

Account del concorso Fashion StartUp In associazione con EY, El Ganso e Kibo Ventures Ha lo scopo di evidenziare il dinamismo imprenditoriale dell’industria della moda spagnola e di aiutare a scoprire e concepire nuovi progetti di valore in questo settore, aziende che guideranno una nuova generazione di successo nella moda spagnola.

La Fashion StartUp Competition ha premiato Sepia e Ricovo nelle sue prime due call

Nella sua prima edizione, svoltasi tra il 2020 e il 2021, La giuria ha selezionato Sepia come vincitoreuna società Specializzato nella produzione di capi con l’applicazione di una tecnologia che previene macchie, pieghe e odori.

Nella seconda edizione, il vincitore è stato Ricofu, Un’azienda che collega le imprese attraverso a il negozio Per rilasciare stock tessilie quello Nello stesso anno, ha attirato l’attenzione di Mangoche l’ha scelta per lanciare un acceleratore con un investimento in azienda.

Il avviareche possono già presentare la propria candidatura in Sito del concorso Fashion StartUpdevono avere sede in Spagna, aver lanciato il proprio prodotto o servizio almeno sei mesi fa, disporre di modelli scalabili ed essere guidati da imprenditori dedicati tempo pienotra gli altri requisiti.

Il premio include supporto e consulenza sulle campagne su Instagram e Facebook, insegnata da Facebook e un bonus di 15.000 euro per i due social network. Inoltre, le aziende finaliste entreranno a far parte Piscina Da avviare Analizzato da Mango StartUp Studio, un acceleratore avviare Moda creata da Mango quest’anno per promuovere l’innovazione in azienda e il co-sviluppo di nuove tecnologie o modelli di business.

Il periodo di candidatura è ora aperto sul sito web del progetto

Lo riceverà anche il vincitore addestramento Di Clemente Cibrian, fondatore di El GansoOttanta ore di consulenza Piano d’azionefornito da EY, Session guida Con il team di Kibo Ventures e Ampia diffusione a Modaesche offre anche al vincitore un abbonamento premium di un anno.

Quest’anno, la giuria di esperti incaricata di selezionare i finalisti e il vincitore è composta da Pelin Rallo, Direttore di Mango StartUp Studio; Juan Hurtado, Spagna Fashion Client Manager per Facebook; Clemente Cibrian, Covadonga García Valdes, responsabile degli investimenti presso Kibo Ventures; Jozo Lara, Direttore Generale, IED Madrid; Ignacio Sierra, presidente del distretto di Tendam Corporation; Javier Vello, Partner responsabile di EY Transforma e Business Consulting Practice; Monica Rodriguez, cofondatrice e CEO di Recovo, e Christian DeAngelis, cofondatrice di Modaes.

Il progetto partirà nei prossimi giorni con inserzioni settimanali in Metodi serie di rapporti su avviare Promettenti aziende del settore. La finale, dove verranno assegnati i premi, si svolgerà a marzo.