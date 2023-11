Allarme gaussiano: trasformare la sicurezza stradale con l’intelligenza artificiale

Evita gli incidenti grazie al rilevamento avanzato della sonnolenza e delle distrazioni.

Gauss Alert rappresenta l’ultima parola nella tecnologia della sicurezza stradale. Dotato di un sensore omogeneo e di una capacità avanzata di riconoscimento della cabina, questo dispositivo utilizza l’intelligenza artificiale per rilevare eventi di pericolo. La sua capacità di identificare eventi specifici, come sonnolenza, sonno breve, uso del telefono, fumo, ecc., dimostra un approccio proattivo verso la prevenzione degli incidenti.

Certificato EuroNCAP:

Evidenziando il proprio impegno per la sicurezza industriale e stradale, Gauss Alert dispone di dispositivi Cipia, conformi a uno dei tre fornitori di sensori a livello mondiale certificati da Euro NCAP (un programma sostenuto dai governi europei e dai principali attori automobilistici mondiali), che valuta Migliora la sicurezza del veicolo . Pertanto, l’affidabilità e l’eccellenza di Gauss Alert vengono enfatizzate nella missione di realizzare uno spazio di guida più sicuro.

Adattabilità e diversità:

Gauss Alert si adatta alle esigenze specifiche di ogni operazione. Può essere configurato per fornire feedback tramite suoni, suoni, avvisi visivi o luci e questo dispositivo si integra perfettamente in una varietà di ambienti di guida. Questa ampiezza di configurazione è fondamentale per adattarsi alla cultura di ciascuna azienda e di ciascun processo, consentendoci di ridurre la probabilità di resistenza a questa tecnologia ed evitare che questi avvisi diventino rumore bianco in cabina.

Torre di controllo:

Come servizio aggiuntivo, offriamo Watchtower, un sistema di monitoraggio e riclassificazione centralizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per gli eventi attivi. Questo hub innovativo ci permette di differenziare e confermare che gli eventi di rischio che arrivano al gestore sono reali al 100%, critici e devono essere gestiti con precisione, evitando perdite di tempo su eventi erroneamente identificati dal sensore. Questo servizio è interamente gestito dal nostro personale interno, altamente qualificato e formato per riclassificare eventi e intensificare i vari avvisi.

La torre di controllo aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e affidabilità per gestire eventi critici.

Gauss Alert è più di un semplice sensore; Un partner nella missione di creare ambienti industriali e strade più sicuri. Per ulteriori informazioni su Gauss Alert e le sue funzionalità, contattaci direttamente al +56 9 6103 7267, +56 9 7738 5700 o via e-mail ml@gausscontrol.com Anche msalazar@gausscontrol.com

Informazioni sul controllo Gauss:

Gauss Control è un innovatore tecnologico leader, impegnato a fornire soluzioni predittive e reattive all’avanguardia per migliorare la sicurezza e l’efficienza. Con la sua eccezionale reputazione e l’approccio incentrato sul cliente, Gauss Control continua a guidare l’evoluzione della tecnologia attraverso l’intelligenza artificiale per un futuro più sicuro.

Insieme, contribuiamo a creare ambienti di lavoro più sicuri, più sani e più produttivi.