‘Allattamento’: Katy Perry torna ai suoi vecchi modi a Las Vegas

felicità felicità! Katy Perry (37) Ha dimostrato, ancora una volta, che i suoi spettacoli sono i più divertenti e originali della scena internazionale. Se ci ha davvero impressionato con gli squali danzanti nel SuperBowl, ora ci ha mostrato, anni dopo, che Spirito ribelle e più piantagrane esiste ancora.

L’interprete ha rilasciato la sua residenza a Las Vegas e lo ha fatto mettendo tutta la carne sulla griglia. Ma ovviamente la carne va accompagnata con del buon vino o con la birra. Se, Katy Perry ha indossato un vestito con lattine di birra e ha servito una birra fresca direttamente dalla sua scollatura. E stai attento perché mostra che è reale, bevilo.

In uno spettacolo che ha suscitato molto scalpore, il cantante ha anche dimostrato di avere buon senso dell’umorismo Canta una canzone su alcuni Enormi rotoli di carta igienicaIn una chiara indicazione dell’inizio dell’epidemia e della carenza di alcuni prodotti per la pulizia.

lui ha 129 milioni di follower su InstagramÈ una delle cantanti di maggior successo del pianeta e mantiene un rapporto più che stabile con Orlando Bloom (44) che è la madre di Bella ragazza di nome Daisy.

Quindi possiamo dire che Katy Perry ha il diritto di indossare ciò che vuole e come vuole. OK. Tuttavia, il traduttore ha recentemente partecipato a un evento di beneficenza organizzato da UNICEF e Luisaviaroma, che è vestire Ci è piaciuto perché Le maniche sembravano due pane ai gamberetti. E attenzione, questa non è una critica, è un complimento.

Katy Perry e la maternità

“La mia vita è cambiata e lui non smetterà di cambiarla”, ha risposto un utente di Internet che voleva conoscere in prima persona l’effetto della maternità sull’esistenza del traduttore. “Penso che quando sei una madre… devi concentrarti principalmente su quello, il resto delle cose deve girare intorno a questo. Non significa che smetti di amare gli altri o che non ti importi del tuo lavoro, ma lo sai Il tuo compito principale è essere una buona madre. Molte cose finiscono per crollare quando diventi madre, è il miglior lavoro del mondo”, ha sottolineato nella sua chat con i fan. E chiaramente Daisy non avrebbe potuto avere una madre più bella.