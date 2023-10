Alleanza per l’indipendenza delle persone con disabilità visive

Nell’ambito della Giornata mondiale del bastone bianco, celebrata ogni anno il 15 ottobre, Motorola e Lenovo hanno annunciato un’alleanza strategica con Tiflonexos, un’associazione civica senza scopo di lucro con sede a Buenos Aires, fondata nel 2001 e riconosciuta per il suo lavoro nel miglioramento della qualità del bastone bianco. canne bianche. Vita delle persone con disabilità visive. L’associazione è nota per il suo progetto Tiflolibros, la prima biblioteca digitale in lingua spagnola per persone con disabilità visive, e il suo impegno nel promuovere l’indipendenza e l’accesso alla lettura, nonché nella creazione di ambienti accessibili attraverso la tecnologia e la comunità.

Immagine: Unsplash

Pablo Licona, Direttore della Biblioteca Tifloxus e Tifolibros, ha sottolineato l’importanza della tecnologia nella vita dei non vedenti, sottolineando che “ smartphone Ci fornisce strumenti e tecnologie che ci consentono di accedere alle informazioni e alle comunicazioni in modo molto più semplice, dandoci indipendenza in modo più efficace nella nostra vita quotidiana. “È una tecnologia davvero trasformativa.”

Questa collaborazione mette in evidenza alcuni degli strumenti e delle tecnologie di accessibilità offerti dai moderni telefoni cellulari, in particolare dai dispositivi Motorola, per migliorare la vita delle persone con disabilità visive:

Lettura dello schermo: gli smartphone di oggi sono dotati di lettori di schermo integrati, come TalkBack su Android, che leggono ad alta voce il contenuto dello schermo, consentendo la navigazione attraverso menu, app e pagine web.

Riconoscimento vocale: la tecnologia di riconoscimento vocale, come l’Assistente Google su Android, consente ai non vedenti di impartire comandi vocali per eseguire attività come inviare messaggi, effettuare chiamate, cercare informazioni online e altro ancora.

Lettura di libri e documenti: gli smartphone forniscono l’accesso a biblioteche digitali come la biblioteca Tiflolibros, dove la sintesi vocale viene utilizzata per narrare il contenuto di libri e documenti.

Accesso a Internet: ti consente di fare acquisti online, leggere le notizie e svolgere una serie di attività.

App di navigazione: strumenti come Google Maps forniscono informazioni dettagliate sull’ambiente, facilitando l’ottenimento di informazioni su luoghi, strade e attività commerciali.

App per il riconoscimento degli oggetti: app come Lookout utilizzano la fotocamera del telefono per riconoscere oggetti e leggere etichette, aiutando le persone non vedenti a distinguere tra prodotti e oggetti di uso quotidiano.

App di assistenza alla vita quotidiana: queste app aiutano nella gestione del tempo, organizzano le liste della spesa, identificano i colori e consentono ai non vedenti di ottenere aiuto in tempo reale, come l’app Be My Eyes, che mette in contatto gli utenti con volontari disposti ad aiutare.

Il cellulare come lente d’ingrandimento: le persone ipovedenti possono utilizzare la funzione della fotocamera macro su diversi dispositivi per avvicinarsi al soggetto rispetto a un obiettivo standard.

Applicazioni di social networking e comunicazione: consentono ai non vedenti di rimanere in contatto con amici e familiari e di partecipare a conversazioni online.

Riconoscimento del denaro: alcune applicazioni identificano e leggono il valore di banconote e monete, facilitando le transazioni in contanti, come l’applicazione Cash Reader che riconosce 55 valute diverse.

Controllo dei dispositivi domestici intelligenti: gli smartphone possono fungere da centri di controllo per i dispositivi domestici intelligenti, consentendo ai non vedenti di controllare termostati e altri dispositivi da remoto.

Questa collaborazione evidenzia il potere di trasformazione della tecnologia nella vita delle persone con disabilità visive. La tecnologia offre nuovi modi per accedere alle informazioni, comunicare, spostarsi nel mondo ed eseguire attività quotidiane, e Tiflonexos lavora instancabilmente per costruire un mondo libero da barriere, promuovendo l’indipendenza e l’accessibilità attraverso la tecnologia e la comunità.