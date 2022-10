Allegri è indagato in Italia per aver convinto Cuadrado

La Juventus ha perso in Champions League E lontano dalla vetta della Serie A. In mancanza di un giorno per chiudere il panel, La Vecchia Signora non è riuscita ad avanzare agli ottavi Nella competizione per club più importante d’Europa dopo aver perso 4-3 in casa del Benfica a Lisbona.

La crisi del club italiano sta peggiorando Tra quelli citati c’era Juan Guillermo Cuadrado. Lontano dalla migliore versione che ha mostrato con questa squadra. Il suo contratto scade a metà del 2023 e, come nota la stampa italiana, la sua posizione e il suo futuro sono stati criticati perché in sospeso. L’ordinanza non avrà alcun interesse a rinnovare il vincolo.

Massimiliano Allegri è stato criticato in questa occasioneMa per i risultati riguardanti la Colombia. Tutosport Ha messo in dubbio molte cose sull’allenatore, tra cui l’insistenza con questo giocatore. “Altra scelta inspiegabile è stata la decisione di restare con l’utilizzo del Cuadrado (in tutto il campo).”, si riferisce a un articolo in questo mezzo.

Il tecnico italiano Juan Guillermo lo ha utilizzato in vari ruoli come capitano, esterno e esterno, ma non è stato allo stesso livello delle altre stagioni. È difficile per lui creare squilibri nella sua squadra e non compaiono centri di assistenza coerenti per gli attaccanti.

L’altra decisione che questo mezzo non comprende è quella di sostituire Milik, Quindi hai effettuato l’accesso e hai risposto. Sono state sollevate domande sulla sua forma fisica, ma il polacco ha dimostrato di essere al top della forma.

Da spettatore il Lecce Cuadrado e il prossimo concorrente della società Serie A, in cui La Juventus è all’ottavo posto con 19 punti, 2 dietro l’Udinese, che chiude la classifica europea. e 10 dalla capolista Napoli. Poi si chiude la fase a gironi di Champions in casa contro il PSG Con l’obiettivo di finire terzo nella regione e continuare con la partecipazione europea all’inizio del 2023 (che li vedrebbe andare agli ottavi di finale di Europa League).