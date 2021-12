All’età di 85 anni e in molti casi pendenti, Silvio Berlusconi sogna di diventare Presidente d’Italia

Magnate delle comunicazioni, ex capo del governo, cantante navale, criminale e seduttore radicale. Silvio BerlusconiL’85enne ha un percorso colorato e insolito, e può sognare di aggiungere una nuova occupazione alla sua candidatura: il capo dello Stato italiano.

A poche settimane dal voto segreto in parlamento in programma a gennaio per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica italiana, Nessun candidato è all’orizzonte ora È chiaro per una posizione così importante, soprattutto in tempi di grande crisi.

Le probabilità che l’attuale Primo Ministro sia un economista sono alte Mario Tracy, Accetta la presidenza.

Berlusconi, che si è confrontato con questo, è stato il più recente Problemi di salute Tranne Corona virus, Ha spostato i suoi pezzi in complessi scacchi politici.

“Berlusconi ci proverà, e ci riuscirà”, ha detto all’AFP Gianfranco Pasquino, professore di scienze politiche alla Johns Hopkins University di Bologna.

Il presidente dell’Italia ricopre una carica particolarmente preziosa in una repubblica parlamentare, ma ha il potere di sciogliere il parlamento, per cui è spesso chiamato a mediare come unico arbitro nelle crisi di governo.

L’ordine scade nel 2022, secondo il presidente italiano Sergio Materella. Foto: AFP

Sergio odia Matterella

Presidente uscente, Sergio Matterella, Un membro del Parlamento esperto il cui mandato scade dopo sette anni ed è stato determinante per spingere Troy alla presidenza. Un governo di unità La coalizione di governo è crollata lo scorso febbraio.

Draghi, ex leader Banca centrale europea, Rifiuta di confermare o negare la volontà di raggiungere la carica di capo dello Stato.

Attualmente gestisce Sfondo tremendo 190.000 milioni di euro (214.000 milioni di dollari) Unione europea Previsto per riattivare l’economia (UE) dopo l’epidemia.

Molti, compreso Berlusconi, ritengono che il 74enne Troy dovrebbe rimanere in carica fino alle elezioni dell’Assemblea del 2023 per difendere le riforme richieste dall’UE.

Alcuni esperti ritengono che possa svolgere quel ruolo da presidenza, che comunque è un disordine.

Secondo Lorenzo Kodogno, ex economista del Ministero del Tesoro, Drake “può esercitare una notevole influenza… per garantire le riforme e gli investimenti che l’Italia deve intraprendere”.

Quando il Parlamento nomina il nuovo Primo Ministro, un Ministro può ricoprire temporaneamente la carica di Capo del Governo.

Il presidente del Consiglio Mario Tragi è in buona forma. Foto: AFP

Dubbi e voci

Tuttavia, quello scenario corre il rischio di innescarsi controversie I sondaggi di opinione suggeriscono che è probabile che i partiti di destra e di estrema destra vincano elezioni suppletive e suppletive.

Berlusconi, eruttato in politica nel 1994, ha sedotto milioni di italiani attraverso il suo impero televisivo, senza confermare né smentire la sua candidatura.

Parallelo Molti nomi si diffondonoTra questi figurano il ministro della Giustizia Marta Cordobia, l’ex presidente della Camera dei deputati Pierre Fernando Cassini e il commissario europeo all’Economia ed ex capo del governo Paulo Gentiloni.

“Il centrodestra voterà Berlusconi al primo turno. Sarà una specie di premio per la corsa”, ha detto Kodokno.

Tuttavia, considera “improbabile” raccogliere abbastanza voti per ottenere la maggioranza.

Durante i primi tre turni, il candidato deve ricevere i due terzi dell’elettorato – senatori, delegati e rappresentanti regionali – dal quarto turno, è sufficiente la maggioranza semplice.

È stato multato per evasione fiscale nel 2014 e ha dovuto servire un anno nel servizio civile. “Il passato più complicato” Secondo Pasquino, contro di lui.

Berlusconi è coinvolto in due casi. feste Sulle note di “Punga Punga” quando era primo ministro, le donne invitate venivano descritte come feste sessuali.

Tuttavia, il fondatore e leader del partito di centrodestra Forza Italia cerca di presentarsi come un uomo moderato, giusto e un politico capace, capace di controllare gli eccessi dell’insurrezione e dell’estrema destra antieuropea.

Ha avanzato proposte per il Movimento 5 Stelle (M5E), un’organizzazione contro l’organizzazione che ha vinto le ultime elezioni, e l’ha descritta come un gruppo di persone non qualificate che non saranno nemmeno assunte per pulire il bagno nel 2018.

Franco Pavoncello, professore di scienze politiche alla John Cabot University di Roma, ha assicurato all’Afp che le probabilità di elezione di Berlusconi sono “basse”.

“Oltre alla sua età e al suo background, sceglierlo solleva una serie di domande a livello internazionale”, ha spiegato.

Fonte: AFP

