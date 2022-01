Almeno 164 morti nelle proteste in Kazakistan

Le autorità kazake affermano che una bambina di quattro anni è stata tra le 164 persone uccise durante le proteste la scorsa settimana. Le autorità affermano che 5.800 persone sono state arrestate.

Nel tentativo di fermare le proteste, il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha emesso un ordine di fuoco per uccidere i manifestanti, consentendo alle forze di sicurezza di aprire il fuoco sui manifestanti senza preavviso.

Il leader dell’ex repubblica sovietica ha anche fatto appello alla Russia e al suo presidente, Vladimir Putin, affinché contribuiscano a sedare le manifestazioni. La Russia e molti altri membri dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva, un’alleanza militare eurasiatica intergovernativa, hanno risposto inviando truppe.

Le proteste sono state innescate dai prezzi elevati del carburante, ma sono nate dall’insoddisfazione per il regime autoritario del Paese.

Domenica, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha detto alla presentazione questa settimana È da ABC-TV che il Kazakistan “ha la capacità di mantenere la legge e l’ordine, difendere le istituzioni statali, ma di farlo in un modo che rispetti i diritti dei manifestanti pacifici e affronti anche le preoccupazioni che hanno sollevato: preoccupazioni economiche, alcune preoccupazioni politiche .”





Le manifestazioni hanno spinto Tokayev a licenziare il suo governo e mentore, l’ex presidente Nursultan Nazarbayev, dalla carica di capo del Consiglio di sicurezza del paese. Nazarbayev ha guidato il paese dalla sua indipendenza dall’Unione Sovietica nel 1990 fino al 2019.

Le autorità hanno anche annunciato l’arresto di Karim Masimov, l’ex capo del Comitato per la sicurezza nazionale, sospettato di alto tradimento. Masimov, 56 anni, era a capo del comitato anti-spionaggio fino a quando Tokayev non lo ha licenziato la scorsa settimana.

Erica Marat, professoressa alla National Defense University di Washington, ha dichiarato: New York Times Che Tokayev “trasferì la sovranità del suo paese alla Russia per il bene del suo potere e per gli interessi delle élite cleptocratiche”.

