Almeno 17 feriti dopo lo scontro frontale di due treni in Italia

L’incidente ha provocato “lievi ferite e contusioni. Non ci sono stati feriti gravi La collisione è avvenuta a bassa velocità”, ha riferito l’agenzia.

Hanno anche detto Ricerca Capire le cause degli incidenti.

In questo senso ha aggiunto: “Le nostre squadre della Protezione civile sono sul posto, mentre Trentalia ha provveduto a caricare un altro mezzo regionale. Passeggeri incagliati In un veicolo incidentato”

Da parte sua, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha detto di “seguire da vicino quanto accaduto in provincia di Ravenna, dove si è verificata una collisione tra treni”.

17 persone ferite lievemente in un incidente ferroviario nel nord-ovest d’Italia Foto dell’AFP

“Ministro Ha chiesto rapporti accurati “Le condizioni e l’assistenza dei feriti, anche se minori, nell’incolumità di tutti i passeggeri per portare a termine il viaggio, individuando rapidamente le cause e le possibili responsabilità”, si legge in una nota.