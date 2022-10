Almeno otto morti in Centro America a causa del passaggio della tempesta tropicale Julia

Almeno otto morti, quattro in Honduras, tre in El Salvador e uno in Nicaragua, e migliaia di vittime hanno lasciato la tempesta Julia in America Centrale. Lunedì stava colpendo il Guatemala.

Julia è atterrata in El Salvador domenica con forti piogge e venti fino a 70 chilometri orari. I fiumi strariparono, gli alberi caddero sulle autostrade e le strade furono allagate.

Sabato sera il Congresso salvadoregno ha decretato un’emergenza nazionale di 15 giorni e ha consentito alla Protezione civile di effettuare evacuazioni obbligatorie dei residenti a rischio. Il Capital International Airport ha imposto restrizioni su alcune operazioni, ma ha mantenuto attivi i voli commerciali lunedì mattina.

In Honduras, i vigili del fuoco hanno confermato il salvataggio del corpo di una donna di 22 anni nel comune settentrionale di Choloma, morta sabato quando è stata trascinata via da un ruscello ingrossato da piogge torrenziali. Allo stesso modo, le autorità municipali hanno riportato tre morti quando una barca si è capovolta nel comune settentrionale di Bruce Laguna.

In Nicaragua, l’alba di lunedì è apparsa limpida e soleggiata nella maggior parte delle aree colpite, anche se la pioggia è continuata nelle province di León e Chinandega, le ultime aree colpite da Julia quando ha lasciato il territorio nazionale.

Il sindaco della provincia settentrionale di Jinotega, Leonidas Centeno, ha riferito che un uomo di 24 anni è morto domenica nella regione di Las Latas quando un albero gli è caduto addosso.

Le autorità mantengono lo stato di allerta rossa e lunedì hanno ordinato la sospensione delle lezioni in tutte le scuole, college e università pubbliche e private. Hanno anche chiesto di prendere precauzioni a causa delle inondazioni causate dalle piogge e dell’allagamento di almeno 78 fiumi in diverse parti del Paese.

Nella città caraibica di Blue Fields, molte persone si sono svegliate aggiustando i loro tetti e ripulendo strade e rifiuti ricoperti di legno. La città è rimasta senza elettricità. Diversi alberi sono caduti sulle linee elettriche.

In Guatemala, i primi dati ufficiali hanno rivelato due uomini di 54 e 30 anni scomparsi nel comune di Cahabón mentre stavano attraversando un fiume.

Il governo ha ordinato il dispiegamento di personale civile e militare per sostenere le vittime, e vigili del fuoco e della Croce Rossa nelle aree colpite per sostenere l’evacuazione di centinaia di persone. Il Ministero dell’Istruzione ha sospeso lo studio.

Associated Press/Oncopa.