Almeno una persona è rimasta ferita e diverse auto sono andate a fuoco dopo che un camion è esploso a Milano, in Italia

Un camion che trasportava bombole di ossigeno ha avuto un incidente Forte esplosione nel centro di Milano (Italia). Intorno alle 11:30 locali, l’incendio si è propagato anche ai mezzi posti in via Pier Lombardo in zona Porta Romana.

Nell’esplosione è rimasto ferito il conducente del mezzo. regali ustioni minori, Lo ha reso noto il portavoce dei vigili del fuoco Carlo Cardinali. Poi le mani si sono bruciate Ho provato a spegnere il fuoco Interagisce con il Sindaco di Milano.

regali ustioni minori, Lo ha reso noto il portavoce dei vigili del fuoco Carlo Cardinali. Nell’esplosione è stato danneggiato anche un drugstore Evacuazione di più edifici, compresa una scuola. Si stima che oltre 200 persone siano state costrette a evacuare. Le forze dell’ordine hanno transennato l’area.

“Incendio ed esplosione a Milano, zona Porta Romana, centro città: un ferito, una decina di veicoli coinvolti, due appartamenti e una farmacia. Evacuata la scuola vicina”, si legge su Twitter dei vigili del fuoco.

Escludono un movente per l’esplosione

Sul posto ha visitato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Ha negato che l’esplosione fosse intenzionale Che potrebbe essere un attacco. È stato confermato che non ci sono state vittime dopo l’incidente e il conducente ferito ha riportato solo lievi ferite.

I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno domato le fiamme, ha assicurato il sindaco Situazione “sotto controllo”Prendi ‘Efe’.