Alonso, nominato ‘Personalità pubblica dell’anno’ su TikTok: ‘Questo mi rende molto felice’

Dall’inizio della stagione 2023 di Formula 1, lo spagnolo è diventato un’icona sui social network grazie al gioco che gioca, e poiché nell’era moderna bisogna adattarsi, le cose non rimangono solo sulle piattaforme che già esistono, ma sono stati risolti. L’ascesa di TikTok, che ha arricchito il modo di comunicare di Fernando Alonso sin dai tempi dell’Aston Martin, significa che la comunità lo ha scelto come la “persona migliore”.Personaggio pubblico dell’anno.

(Profilo TikTok di Fernando Alonso)

Questo è il riconoscimento che l’oviedo ha avuto credito nei voti dei suoi seguaci che lo hanno visto Celebrazione delle piattaforme di cotturacome è successo al Gran Premio d’Australia, si è unito all’ondata di tendenze, come Copia “meme” dall’Impero RomanoAnche Saltando sopra la safety car senza motivo apparentesolo per divertimento.

Lo spagnolo non ha potuto presenziare alla cerimonia di consegna dei premi, ma lo ha comunicato attraverso una registrazione in cui ha detto: “Ciao a tutti, vorrei essere lì con voi, ma gli obblighi professionali non mi permettono di esserci”. . Voglio ringraziare tutti per il premio TikTok di quest’anno per “Personaggio pubblico”, su una piattaforma di intrattenimento, dove ci divertiamo, dove trascorriamo molto tempo durante la giornata.”

Il due volte campione del mondo di Formula 1 ha dichiarato alla cerimonia di premiazione: “Sono molto felice, soprattutto felice di ricevere questo premio, quindi grazie mille a tutti e complimenti a tutti i vincitori. Continuate a divertirvi, un abbraccio”. Una nota piattaforma social per contenuti audiovisivi.

Quando qualche settimana fa ha scoperto che avrebbe potuto essere il vincitore del premio, ha usato anche l’umorismo e ha copiato un altro meme nel suo stile. In esso, un gruppo di ragazze rimase scioccato quando gli venne detto che un grande pilota di circo non poteva essere nominato per il premio “Persona dell’anno” di TikTok, e… L’asturiano ha posato per una foto nel garage, alzando le spalle a imitazione di Kevin James in “El Rey del Barrio”.uno spettacolo televisivo di inizio secolo.

