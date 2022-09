Alternative a MidCat: un gasdotto tra Barcellona e Livorno, un ponte marittimo con l’Italia o più collegamenti elettrici con la Francia | Economia

Il La confutazione di Emmanuel Macron a MidCat Un nuovo progetto di gasdotto tra Spagna e Francia è appeso a un filo. A meno che non cambi idea nelle prossime settimane – “Se ci sono fatti che correggono ciò che dico, ne terrò conto”, ha detto lunedì il presidente francese – senza l’approvazione di Parigi, l’oleodotto sarà impossibile. Questo ci costringe a cercare modi alternativi per portare energia dalla Spagna all’Europa centrale e settentrionale.

Tre si distinguono come le opzioni più probabili: Costruire un gasdotto che colleghi Barcellona a Livorno (Italia). Da lì, la fornitura di gas ai maggiori consumatori dell’UE; Aumentare i collegamenti elettrici attualmente deboli tra Spagna e Francia, che consentirebbe la generazione rinnovabile e l’uscita da diversi impianti di gas iberici; Oppure scommettere su una specie di ponte marittimo che collegherebbe temporaneamente i porti spagnoli e italiani con piccole metaniere.

L’alternativa più vicina all’oleodotto dei Pirenei sarebbe quella di costruire un collegamento fisico tra Barcellona e Livorno. Bruxelles ha aggiunto a maggio al suo menu di opzioni per uscire dal pantano energetico e affrontare la sua dipendenza dalla Russia., avrà un gasdotto lungo 700 chilometri che rafforzerà le forniture italiane consentendo al carburante rigassificato in Spagna di raggiungere la Germania o l’Austria. Secondo i calcoli preliminari, il suo costo supererà i 2.500 milioni di euro, soprattutto per il midgate, opera che ha già fatto notevoli progressi. e il gestore del sistema gas spagnolo – Encas – Nel suo ultimo piano strategico, con un investimento di circa 1.500 milioni di euro, ha aggiunto un collegamento con l’Italia come vera opzione in carne ed ossa.. “Entrambi i progetti [el de Italia y el MidCat] Hanno perfettamente senso e verranno implementati; Sono essenziali per l’Europa”, ha affermato a luglio l’amministratore delegato della società pubblico-privata. Arturo Gonzalo.

“In economia questo è ciò che chiamiamo substandard: il male minore. Peccato perché è molto meno efficiente del midgate, che è già in parte prodotto e va a terra, quindi è più economico. Ma se la Germania vuole garantire fornitura in questo modo, la Spagna non dovrebbe creare problemi”, sottolinea il ricercatore Elcano Gonzalo Escripano del Regio Istituto, “È vero che Livorno è più vicina al centro e nord Europa rispetto al sud della Francia, ma il costo, la tempistica e la resistenza ambientale di un gasdotto sottomarino lo rendono molto difficile. Nonostante abbia il sostegno della Commissione Europea, conclude. Alessandro Labanda, dalla società di consulenza BeBartlet. Sebbene gli attuali funzionari italiani vedano favorevolmente il piano, le elezioni del 25° indicano una svolta politica – con sondaggi di opinione che prevedono una vittoria per la coalizione di estrema destra e di estrema destra – che li costringerà a rinegoziare con un nuovo governo. È molto meno gradevole in ambito europeo di Mario Draghi.

L’opzione preferita dalla Francia per un’interconnessione energetica a basso livello tra la Spagna e il resto del continente – come già affermato – è aumentare il flusso di elettricità tra i due paesi. Il motivo è chiaro: quando le sue centrali nucleari riprenderanno il loro normale tasso di produzione dopo l’attuale recessione, l’espansione consentirà alla penisola di acquistare energia a basso costo dai suoi vicini a sud durante i periodi di picco della produzione solare ed eolica. Vendi le energie rinnovabili quando non sono più in grado di coprire tutte le esigenze iberiche.

Mentre i cavi attualmente disponibili sono stati rilevati dalle esportazioni spagnole, consentendo a Parigi di salvare il ballottaggio da un calo della produzione nucleare, dovuto alla forza di attrazione degli impianti di gas spagnoli, i due paesi stanno ancora lavorando a un nuovo sottomarino di collegamento. Attraverso il Golfo di Biscaglia. Questo lavoro è stato ritardato per molti anni. Secondo l’ultimo calendario di Red Electrica de España (REE), dovrebbe essere completato nel 2027.e aggiungerà due gigawatt (GW) all’attuale capacità di trasmissione (2,8 GW). Tuttavia, questi progressi non saranno sufficienti per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Commissione Europea, che richiede a tutti i suoi membri di raggiungere un minimo del 10% della loro capacità installata nel 2020 – che è già in gran parte insoddisfatta: 3,5% – e 15% in 2030, impossibile nei piani attuali.

Il I ritardi accumulati sul cavo del Golfo di Biscaglia Questo illustra perfettamente la grande difficoltà di questa soluzione: i tempi di realizzazione sono lunghi, come per i gasdotti. Midgate, invece, ha già completato una parte importante del suo percorso, che accelererà il processo e contribuirà a risolvere la crisi energetica nel breve termine. Tuttavia, secondo Labanda sarebbe l’opzione migliore: “Sarebbe il modo migliore per utilizzare il nostro enorme potenziale rinnovabile”, riassume. “La capacità rinnovabile in Europa crescerà molto nei prossimi anni e invece ci stiamo muovendo verso una maggiore elettrificazione. Gli oleodotti contribuiranno ad aumentare la resilienza del sistema energetico europeo, sì, ma ci sono anche molte resistenze da superare.

Mentre Bruxelles, Berlino, Parigi, Madrid – e anche Roma – decidono come affrontare la crisi e come rafforzare le infrastrutture energetiche tra la Penisola Iberica e il resto dell’Unione, alcune compagnie utilizzano il porto di Barcellona come base di accoglienza . Le grandi autocisterne di metano consegnano quindi il gas Il porto italiano di Panigaglia (La Spezia) Nelle navi più piccole, solo navi che supportano tale infrastruttura.

Secondo Enakas, fino ad ora, solo una nave al mese copre la rotta. Ma, se necessario, questo tipo di ponte marittimo può essere ampliato con frequenze più elevate e all’operazione può essere aggiunto il porto di Sagunto (Valencia).

Istituzione di El Musel (Gijon)., attualmente dormiente, sarà pronta come piattaforma logistica a gennaio: in grado di stoccare metà del gas naturale liquefatto mondiale per la successiva esportazione verso i paesi del nord dell’UE. L’impianto asturiano avrà la capacità di movimentare 100 navi cisterna di metano all’anno e contribuirà fino a otto miliardi di metri cubi (bcm) ai mercati dipendenti dalla Russia. Si tratta di una cifra modesta rispetto ai 150 miliardi di metri cubi arrivati ​​in Ue dal colosso eurasiatico prima che tutto esplodesse con l’invasione dell’Ucraina. Ma può contribuire più di un granello di sabbia.

“Il problema è che la logistica di questa catena di metaniere tra Spagna e Italia è diabolica: ha senso solo come soluzione di emergenza, risparmiando due inverni”, afferma Escripano. “Sarebbe meglio del tubo tra Barcellona e Livorno, che impiegherà anni per ripagarsi e di cui non si conosce l’utilità futura, ma peggio del nuovo elettrodotto e del Midgate”.

“Effettuiamo una pianificazione dell’energia calda e valutiamo alternative che non hanno molto a che fare l’una con l’altra”, avverte Labanda di BeBartlet. “La soluzione dovrebbe essere il più tecnica possibile”.