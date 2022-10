Altoparlanti Samsung – Technocio

Le soundbar sono ora abilitate con tecnologie che offrono una gamma sonora completa e potente in un design elegante.

Quando le persone acquistano un nastro audio, è comune pensare che amplificherà semplicemente il suono della TV, ma la verità è che questo dispositivo è ora in grado di analizzare, padroneggiare e riprodurre il suono “intelligente”. In questo modo garantisce fedeltà ed effetti sonori che consentono una maggiore immersione e diventano un complemento unico del televisore, consentendo agli altoparlanti di lavorare contemporaneamente al nastro.

Ora, con i progressi tecnologici nelle smart TV, che consentono effetti sonori di movimento o come i nuovi QLED di Samsung che analizzano lo spazio e regolano gli effetti sonori di conseguenza, è fondamentale che le soundbar abbiano lo stesso progresso per completare l’esperienza di intrattenimento.

Laboratorio di ricerca sull’audio Samsung[1] L’America è stata responsabile della conduzione di studi e i progressi tecnologici hanno portato la tecnologia audio di Samsung ai vertici di questa categoria. Ad esempio, hanno sviluppato tecnologie innovative tra cui: la modalità Symphony, che consente un suono più coinvolgente e amplificato in tutto lo spazio, e il suono di tracciamento degli oggetti (OTS), che fa sì che il suono venga emesso in direzioni fisse; Queste tecnologie sembrano essere esclusive dei cinema moderni.

Le barre amplificano l’esperienza audio

Grazie a questa ricerca e sviluppo, Samsung ha rivoluzionato i prodotti audio per renderli più adatti agli spazi domestici. Di conseguenza, ha sviluppato il primo amplificatore ultrasottile (HW-S800B) in cui ha ottenuto tutta la tecnologia e il design per i suoi prodotti audio e video.

Questo nastro è ideale per la sincronizzazione con TV Lifestyle, come The Frame, perché il suo design sottile e di alta qualità, profondo solo 4 cm, crea un pezzo di design, con un suono surround di alta qualità e coinvolgente, senza bisogno di cavi. Grazie Dolby. Tecnologie Atmos Wireless e DTS: X.[2].

A sua volta, un altro prodotto sviluppato nei laboratori Samsung è la Sound Bar HW-Q990B, la prima del suo genere con 11.1.4 canali. Dotato di altoparlanti wireless, 22 tweeter e bassi, questo dispositivo amplifica i bassi per trasportare le persone al centro dell’azione, creando un effetto sonoro surround più vibrante in scene ricche di azione, come quelle che coinvolgono inseguimenti in auto e aerei in volo.

Infine, per comprendere lo sviluppo e l’emergere di nuove tendenze, gli altoparlanti della serie Q dispongono di una modalità Pro Game[3]per creare un’esperienza di gioco più coinvolgente, passa automaticamente a tale modalità quando viene attivata sulla TV per goderti l’audio 3D che aumenta l’immersione nei videogiochi e può essere integrato dalla TV da gioco Neo QLED con aggiornamento dell’immagine a 144 Hz, il più veloce con quattro porta connettività HDMI 2.0 che consentirà Velocità e trasferimento senza interruzioni delle informazioni dai tuoi dispositivi.

[1] Samsung Research, che funge da centro di ricerca e sviluppo avanzato per Samsung Electronics, guida lo sviluppo di tecnologie future per la divisione Device eXperience (DX) dell’azienda. [2] * La tecnologia Dolby Atmos Wireless funziona con lo streaming Wi-Fi su alcuni TV Samsung 2022 selezionati.

** Dolby Atmos e DTS:X sono inclusi in tutti gli amplificatori della serie Q 2022.

*** Sono richiesti contenuti sorgente Dolby Atmos e DTS:X.

[3] * Funziona su console di gioco compatibili (Xbox, PlayStation, Nintendo).

** Console di gioco venduta separatamente.

*** I dispositivi compatibili possono variare.