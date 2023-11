Altre foto, più dati e conferme

Come sempre da Weibo, in Cina continuano a trapelare dettagli sul Red Magic 9 Pro che Nubia collocherà tra i cellulari più potenti dell’intero settore.

Questo sarebbe il Red Magic 9 Pro, la bestia da gioco proveniente dalla Cina.

Solo poche ore fa Nubia, o meglio fonti vicine al produttore cinese, hanno fatto trapelare numerosi dettagli e immagini di… Principale Che sarà sicuramente uno dei telefoni cellulari più potenti sul mercato Red Magic 9 Pro vuole aggiornare la gamma i giochi Dalla piattaforma Android Con le massime funzionalità che possono essere offerte oggi sul mercato.

Non è un caso perché i telefoni cellulari i giochi Sono sicuramente i più resistenti che puoi acquistare e Nubia alzerà ancora una volta il livello con il suo Red Magic 9 Pro, il migliore della categoriache sarà basato sul chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, memoria LPDDR5x e UFS 4.0 avanzato.

Ma non solo lo sappiamo, ma anche in… Weibo È trapelato Molte gallerie fotografiche Che attende un’importante conferma che questo peso massimo dei Red Magic riuscirà ad ottenerla Un sistema fotografico che non sporge dal retro Per evitare fastidiose gobbe.

Sono passate anche queste telecamere, quindi ora possiamo dirvi che sarà lì Sensore principale da 50 megapixel Probabilmente un originale Samsung, l’ISOCELL GN5, accompagnato da un altro sensore Angolo ultra grandangolare Ha una risoluzione sconosciuta anche se ci aspettiamo che sia ISOCELL GN1. Non stiamo parlando della fotocamera macro perché servirà da certificatoforse 2 megapixel e viene utilizzato solo per calcoli ed elaborazioni.

Come vedrai, il design sarà quello previsto con il tema Accattivante e molto industrialeAnche se è dentro Fa Filtra i punti salienti Cornici minime sullo schermo Bisognerà verificare se corrispondono in questo modo sui modelli di produzione. Sappiamo già che in Cina si esagera con la copiatura.

Quanto a Luci LED RGBche ovviamente esiste, Decorerà un fan attivo Che costituirà la base del sistema di raffreddamento del dispositivo, oltre a Alcune forme decorative “09”. Che indica la generazione del dispositivo sul retro.

Infine, lo sappiamo anche già Le tre finiture che possiamo acquistare Del Red Magic 9 Pro, in cui verrà presentato Toni di grigio e nero con accenti trasparenti E nomi altamente stilizzati: Il Cavaliere Oscuro, Deuterio anteriore trasparente scuro notturno E Spoiler anteriore in argento deuterio trasparente.

Lo spettacolo accadrà Il prossimo 23 novembre È certo che il lancio in Cina avverrà entro la fine del 2023 Nei nostri mercati potremmo dover aspettare più a lungo Per vederlo come accade sempre in questi casi.