Altri 4 anni! Estendono questo accordo in Spagna per ottenere la cittadinanza per residenza

Stai per soddisfare tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza spagnola per residenza? Bene, abbiamo un'ottima notizia per te, perché hanno appena prolungato di altri quattro (4) anni il contratto di richiesta elettronica per le domande di cittadinanza spagnola per residenza.

secondo Insiste Specializzata in diritto nello Stato iberico, la Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) ha pubblicato il 18 marzo la proroga dell'accordo che consente la presentazione elettronica delle domande di cittadinanza spagnola per residenza. La nuova convenzione estende la sua validità fino al 12 marzo 2028. In altre parole, una volta arrivata, potrete continuare a richiedere la procedura da remoto, comodamente da casa vostra.

Affinché la proroga dell'accordo abbia effetto è necessario sottoscrivere le parti e registrarlo nel registro elettronico statale. Questo processo sarà completato entro cinque giorni lavorativi dalla firma.

L'accordo, firmato originariamente nel 2017, accelera e riduce i tempi di elaborazione delle pratiche relative alla cittadinanza spagnola. Consente ai cittadini di delegare la presentazione elettronica delle domande e di gestire l'intero processo ai propri avvocati.

Questo accordo apporta molteplici vantaggi, come la riduzione dei tempi di attesa per risolvere i fascicoli, la comodità per i cittadini di non dover svolgere le procedure di persona, il processo è semplificato e si evitano errori manuali.

Cittadinanza spagnola per residenza

Stanno estendendo il processo di richiesta online della cittadinanza spagnola per residenza per altri quattro anni, ma ci sono cose che dovresti sapere se vuoi diventare cittadino spagnolo. In Spagna la cittadinanza può essere ottenuta con vari mezzi, tra cui la nascita, la residenza o la discendenza. Esiste però anche la possibilità di perderlo o di rinunciarvi volontariamente.

Ad esempio, gli spagnoli naturali che vivono fuori dalla Spagna e acquisiscono un'altra nazionalità corrono il rischio di perdere la nazionalità spagnola se non adottano determinate misure.

Il periodo per conservare la cittadinanza spagnola è di tre anni dalla data di ottenimento della nuova cittadinanza. Durante questo periodo gli interessati dovranno esprimere davanti alle autorità competenti la propria volontà di conservare la cittadinanza spagnola.