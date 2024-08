Altri astronauti rimasti intrappolati nello spazio

Il caso di Sonny Williams e Butch Wilmore, i due astronauti della NASA rimasti intrappolati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a causa di diversi malfunzionamenti dello Starliner, la nave Boeing che stanno testando, non è stato il primo incidente del genere testimoniato dall’umanità nello spazio.

Da quando sono in funzione strutture spaziali come l’ormai defunta MIR o l’attuale Stazione Spaziale Internazionale, si sono verificate situazioni di tensione che hanno portato a incidenti insoliti subiti dagli astronauti in orbita. Di seguito sono riportati alcuni incarichi che sono stati prorogati a causa di “contrattempi” imprevisti.

L’ultimo incagliato

Meno di un anno fa, sulla Stazione Spaziale Internazionale si è verificata una situazione simile a quella accaduta a Sonny Williams e Butch Wilmore. Il 14 dicembre 2022, mentre gli astronauti Sergei Prokopyev e Dmitry Petlin si preparavano per una passeggiata spaziale di routine a 400 chilometri sopra le nostre teste, uno straordinario jet bianco è stato visto emergere dalla navicella spaziale Soyuz MS-22 in una trasmissione in diretta, e la nave russa attraccò a la stazione dove arrivarono Prokopyev e Petilin del Kazakistan con l’astronauta della NASA Frank Rubio nel settembre dello stesso anno. Dovevano tornare lì, ma quell’incidente complicò le cose.

La sostanza simile a un fiocco di neve era in realtà liquida proveniente dal sistema di raffreddamento della sonda. Un componente vitale per mantenere la temperatura nella capsula quando gli astronauti tornano a casa e devono affrontare un coraggioso rientro nell’atmosfera, con il loro veicolo che sopporta temperature superiori a 1.600 gradi.









Da quel momento in poi, fu sviluppata una vera e propria serie televisiva spaziale che includeva altre navi russe trapelate, l’invio di una navicella spaziale Soyuz sostitutiva ed estendendo la missione dai sei mesi previsti a un anno. “Era difficile sapere che avrei trascorso altri sei mesi nello spazio, separato dalla mia famiglia. “Ma ho colleghi militari le cui missioni vengono estese in condizioni molto più dure, quindi non posso dispiacermi per me stesso”, ha spiegato Rubio in una conferenza stampa un mese dopo il suo ritorno, avvenuto quasi un anno fa, nel settembre 2023. .

Cosmonauti decollati in Unione Sovietica e atterrati in Russia

Ma se mai esiste una storia cinematografica sull’essere bloccati nello spazio, è quella dei cosmonauti Sergei Krikalev e Alexander Volkov. Il primo arrivò alla defunta stazione spaziale sovietica MIR nel maggio 1991, e il secondo arrivò con il kazako Toktar Obakirov e l’austriaco Franz Vibok nell’ottobre dello stesso anno. In linea di principio, entrambi torneranno dopo cinque mesi. Tuttavia, la caduta dell’Unione Sovietica ha fermato i loro piani e il loro futuro fluttuava letteralmente nello spazio.

Gli austriaci e i kazaki riuscirono a sbarcare una settimana dopo il loro arrivo, ma i sovietici rimasero in attesa di ordini. La situazione però era complicata: partirono in un paese che non esisteva più e non erano ignari delle conseguenze di una simile situazione. “Per noi è stato inaspettato, non capivamo cosa stesse succedendo”, ha ricordato lo stesso Krikalev nel documentario della BBC del 1993 “The Last Soviet Citizen” (sebbene il cosmonauta non fosse mai solo nella MIR, finiva. Ciò lo portò a diventare sempre più famoso come il duo alieno perché era responsabile delle comunicazioni con la Terra. “Con le poche informazioni che ci hanno fornito, abbiamo cercato di avere un quadro completo”. Krikalev comunicava con persone in Occidente e con sua moglie Elena Terekhina, che lavorava come operatrice per il programma spaziale sovietico.

Un astronauta, infatti, può sempre tornare; Tuttavia, ciò avrebbe significato abbandonare la MIR. Per lui questa era una responsabilità. Per il governo russo appena formato questa era una priorità bassa perché aveva altre preoccupazioni. Inoltre, il 25 ottobre 1991, il Kazakistan dichiarò la propria sovranità, il che significa che il centro spaziale da cui sarebbe dovuto partire Krikalev non era più sotto il controllo russo.

Il 25 dicembre 1991 l’Unione Sovietica crollò completamente. Esattamente tre mesi dopo, Krikalev e Volkov tornarono sulla Terra. L’astronauta ha detto: “Il ritorno è stato molto piacevole. Nonostante il rischio che abbiamo dovuto sopportare, ci siamo liberati dal peso psicologico”.

Nonostante questo lungo viaggio, questa non fu l’ultima volta che Krikalev andò nello spazio: nel 2000 fece parte del primo equipaggio a recarsi sulla nuova Stazione Spaziale Internazionale, un’infrastruttura che da allora è diventata un simbolo di cooperazione tra paesi.

L’italiano Cristoforetti prende il record da Sonny Williams

I 43 membri della spedizione alla ISS Terry W. Virts (NASA), Anton Shkaplerov (Roscosmos) e Samantha Cristoforetti (ESA) non sono rimasti “bloccati” sulla ISS: la loro nave di ritorno non ha subito alcun guasto. In questo caso, si è trattato di un danno collaterale derivante da un incidente su un’altra nave, la perdita della sonda di spedizione russa Progress 59, che ha causato un prolungamento della permanenza di un mese in più del previsto, fino a quasi sette. “La sua data di ritorno è stata posticipata di quattro settimane per consentire a Roscosmos di indagare sulla causa della perdita della nave mercantile senza equipaggio Progress 59 alla fine di aprile.”

Cristoforetti, arrivata con il suo equipaggio nel novembre 2014 e ripartita nel giugno dell’anno successivo, deteneva il record di permanenza di una donna sulla ISS da parte della stessa Sonny Williams, superando i 195 giorni in orbita.