Altri dispositivi Motorola con 5G (Aggiornato 2022)

Motorola è dotato di più dispositivi con connessione 5G e catalogo. Seleccionamos los mejores que puedes comprar actualmente.

Los moviles con connettività 5G han dejado de ser ya cosa del futuro, e basta con echar un vistazo al catalogo de los principali fabbricanti per comprobarlo. Uno de ellos es Motorola, que ya ofrece varis terminalis con 5G de diferentes gamas. En esta guía analizamos el catalogo completo per consigliare i migliori cellulari Motorola con 5G che può comprare.

Otra creencia que se ha quedado en el pasado es aquella de que hay que gastarse mucho dinero per comprar un móvil 5G. Esta connettività se ha democratizzato, lo que nos permite hacernos con uno de estos moderni smartphones por alrededor de 200 euro. Motorola también ofrece mobili baratos con 5Gya continuazione podrás comprobarlo.

I migliori cellulari Motorola con 5G

Motorola no tiene un ritmo tan incesante de lanzamientos come marcas come Xiaomi, lo que nos lleva a encontrar un catálogo más reducido en el que se diferencian las diferentes gamas y terminales con facilitad. Lo que vemos es que non solo la gamma alta del fabbricante integra smartphone con 5G, hay altri dispositivi mobili di gama media con connettività 5G che ti gustano e buscas opzioni asequibles.

Todos ellos son buena compra, de hecho se encuentran entre i migliori film di Motorola. Una continuazione, descubrimos cuáles son, sus principales características y dónde puedes comprarlos attualizzazione.

Motorola Moto G200 5G

Uno de los mejores móviles Motorola que puedes comprar con esta conectividad es el Motorola Moto G200 5Gque salió al mercado a finalis de 2021. Es perfecto también si buscas un modelo con pantalla grande, pues la suya se va hasta las 6,8 pollastre. Además, es de tecnología LCD, tiene risoluzione Full HD+ e una impresionante tasa de fresco di 144 Hz.

El processador que le da vida es el Qualcomm Snapdragon 888+, il più moderno e il potente de la firma. Por lo tanto, puedes esperar un rendimiento excelente del Moto G200, aunque le sometas a tareas complejas. Este processore tiene modem 5G integrato, lo que permite la conexión a estas nuevas redes. Llega con Android 11, pero pronto per l’aggiornamento a Android 12.

En este móvil también brilla con luz propia la camera principale di 108 MP, que promete unos resultados fotográficos de gran calidad. Per altro lado, monta una batteria da 5.000 mAh con carica rapida da 33W que alcanzará sin problemis la jornada de autonomia. Il Motorola Moto G200 5G è disponibile in un’unica versione da 8GB+128GB con un precio originale de 449 euroestá alla venta en la tienda in linea di Motorola.

Motorola Edge 20 Pro

El Motorola Edge 20 Pro è una gamma alta con connettività 5G que tiene varias especificaciones que brillan con luz propia. La primera de ellas es su pantalla AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD+ e tasa de refresco de 144 Hz. Viendo estas características, puedes esperar un excepcional rendimiento del panel.

Bajo el chasis trabaja el processador Qualcomm Snapdragon 870, un chip que se mueve especialmente bien con los juegos. De nuevo, Motorola ofrece un dispositivo con un gran rendimiento y que puede conectarse a las redes 5G. Por supuesto, este gama alta será uno de Los Motorola que attualizza un Android 12.

Il sistema fotografico di Edge 20 Pro è visualizzato per una camera principale di 108 MP que toma muy buena fotografías. Un grande angolo di 16 MP e un obiettivo di 8 MP che consente di acquisire immagini più versatili. Per ultimo, lo smartphone monta una batteria da 4.500 mAh con carica rapida da 30W. Pese a que pueda parecer que tiene poca capacità, la jornada de autonomía está asegurada.

Il Motorola Edge 20 Pro è disponibile in una versione da 12GB+256GB con un prezzo originale di 699 euro. fortunatamente, suele bajar mucho de precio en tiendas como Amazon, Componenti PC, El Corte Inglés y un web di Motorola.

Saber mas: Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20 Lite

Altre opzioni per i bus in un cellulare Motorola con 5G e el Motorola Edge 20 Lite. Aunque es la versión recortada de la alternativa anterior, tiene algunas características que hacen que su compra valga la pena. Una de ellas es la pantaloni OLED FullHD+ da 6,7 ​​pollici e tasa de refresco de 144 Hz. Además, è compatibile con contenido en HDR10+por lo que podrás ver tus serie e pelli preferite con la maggiore calidad.

Il chip que le da vida el Edge 20 Lite MediaTek Dimensione 720 5G, con potenza sufficiente per desempeñar las tareas básicas. È disponibile in una versione unica di 8GB+128GB, con la possibilità di ampliare l’ambiente interno con scheda microSD. Llega con Android 11 di stoffa, con l’aggiornamento e la conferma di Android 12 en los próximos meses.

Con questo Motorola Edge 20 Lite è possibile acquisire immagini di buona qualità, quindi montare una tripla fotocamera con una sola lente di 108 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP, che entra nella fotocamera frontale da 32 MP. Terminamos su scheda tecnica con una batteria da 5.000 mAh con carica rapida da 30W.

Este Motorola Edge 20 Lite tiene un prezzo di 349 euroaunque protagoniza buenas ofertas de forma habitual en Amazon, Componenti PC y la tienda di Motorola.

Saber mas: Motorola Edge 20 Lite

Motorola Moto G100

En esta lista también tiene un merecido puesto el Motorola Moto G100que destaca por contar con la potenza del processore Qualcomm Snapdragon 870. Aunque le exijas un uso intenso con tareas pesadas, este chip sabrá responder con solvencia. También tiene il modo integrato 5G, por lo que podrás navegar e la massima velocità. Sì, también attualizzare un Android 12.

Il frontale del Moto G100 si trova in un caso completo per una pantalla LCD da 6,7 ​​pollicicon risoluzione Full HD+ e 90 Hz de tasa de refresco. Aunque no apueste por los 120 Hz, podrás ver las imágenes con una buona fluidità.

Hasta tres cámaras tiene questo modello a sus espaldas: maestro di 64 MP, ultra grandangolare da 16 MP con sensore macro e profondo da 2 MP. Hay un detalle destacado en su parte frontal, y es que equipa dos camaras delanteras: una principal de 16 MP e una ultra gran angular de 8 MP. En lo que a la batería rispetto, tiene una gran capacità 5.000 mAh supporto carico rapido di hasta 25W.

Il Motorola Moto G100 è disponibile in una versione unica di 8GB+128GB, con un prezzo di vendita consigliato di 499 euro. Ya hace unos meses que salió al mercado, así que Su Precio Baja en tiendas como Componenti PC, un web di Motorola y Amazon.

Saber mas: Motorola Moto G100

Motorola Moto G71 5G

A principios de febrero de 2022 llegó a España el Motorola Moto G71 5G, il cellulare Motorola con 5G più barato de esta guía. En primer lugar, es una buena elección por su diseño, que no solo es bonito, también es comodo gracias a un peso de tan solo 179 grammi. En el frontale monta una pantaloni OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ que tiene todo lo necesario per ofrecer una buena experiencia.

Su processador es el Qualcomm Snapdragon 695, che tiene la modalità 5G integrata per la connessione alle nuove chiamate telefoniche. Aunque llega con Android 11, sarà disponibile per Android 12 prossimamente. Si lo que te interesa es su rendimiento fotográfico, debes saber que integra tripla camera de 50 MP (principale)8 MP (ultra gran angolari) e 2 MP (macro).

Uno de sus apartados más fuertes es el de la autonomia, con una batteria da 5.000 mAh que superará la jornada de autonomia sin muchos problemi. Soporta carico rapido di 30W, por lo que estará caricato al completo en algo más de una ora. Il prezzo del Motorola Moto G71 5G in su unica versione da 6 GB+128 GB es de 299 euro, stando a la venta en la tienda in linea di Motorola si Amazon.

Saber mas: Motorola Moto G71 5G

Qual è il miglior Motorola con 5G?

Il più grande cellulare Motorola con 5G e il Motorola Moto G200 5Gspecialmente per contar con el processador Qualcomm Snapdragon 888+ 5G come cerebro di operazioni. También è un acquisto eccellente per la maggior parte dei pantaloni da 144 Hz, con una fotocamera principale da 108 MP e una batteria da 5.000 mAh con una batteria veloce da 33 W.

Sin embargo, la decisione finale siempre depende de tu presupuesto, può essere Moto G200 5G se va hasta los 449 euro. Se hai già visto il Motorola Edge 20 Lite e il Motorola Moto G71, hai già visto mucho que ofrecerte por unos 300 euro.

