Alvento: Questo è il nuovo spazio dell’ospitalità progettato da Alfonso Torres per il Porto di Cartagena

Cartagena. Nuova offerta gastronomica di Alfonso Torres, titolare viaggiDiventerà realtà nei prossimi mesi. Parallelamente all’inizio dei lavori sul progetto Plaza Mayor, lanciato questa settimana, Torres Architects ha visitato i nuovi edifici commerciali di Porto di Cartagena Dare gli ultimi suggerimenti prima che diverse professioni siano completamente coinvolte nell’attività.

Come lo stesso imprenditore ha spiegato in più di un’occasione, il progetto Alvento – dove verranno investiti quasi quattro milioni di euro – Sarà suddiviso in diversi edifici, al piano terra e al primo piano dell’edificio. Pertanto, sarà lanciato di seguito, con Estrella de Levante, Il birrificio, che sarà responsabile della creazione di Estrella de Levante, è il suo partner in questa nuova attività. Ci sarà anche Un luogo per feste, eventi, discoteca e musica dal vivo.

Da parte sua, al primo piano verrà realizzato un ristorante che serve piatti della cucina locale e regionale. Torres è ancora incerto su chi sarà il famoso chef in cucina.

Naturalmente, l’imprenditore si è chiarito settimane fa Piazza Murcia che il loro spettacolo sarebbe stato uno “spettacolo rivoluzionario: con un’impostazione avanzata e moderna completamente diversa da quella che si è vista oggi in città. Proporremo qualcosa di molto diverso da quanto visto finora nella nostra città”.

“Rivitalizzeremo il porto, attireremo visitatori locali e turisti regionali che verranno a passeggiare lungo il mare e godersi il nostro progetto”, ha spiegato senza timore di sbagliare.. Sarà un vero shock per Cartagena, per il porto e posso dirlo anche alla regione”.

il La concessione avrà una durata di 30 anni e può essere prorogata per 6 anni, secondo il Ports Act, e si prevede che i lavori richiederanno circa 8 mesi per essere completati.. Circa 80 persone lavoreranno direttamente in una delle istituzioni, che partirà il prossimo settembre.