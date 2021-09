Amazon aprirà due negozi Whole Foods senza cassiere nel 2022 | La voce dell’America

Entro il 2022, due nuovi negozi Whole Foods, la catena di supermercati di proprietà di Amazon, non avranno per la prima volta sportelli bancomat, ha detto la società mercoledì a Permesso.

Amazon ha indicato che lo sostituirà incorporando una tecnologia che sostituisce i tradizionali bancomat, che sperano renderà più facile per gli acquirenti in modo che possano acquistare prodotti e andarsene senza dover estrarre i portafogli. Telecamere e sensori terranno traccia di ciò che è stato tolto dagli scaffali. Gli articoli verranno addebitati sul tuo account Amazon non appena i clienti lasceranno il negozio con i loro acquisti.

“Non vediamo l’ora che i clienti sperimentino questo nuovo modo conveniente di fare acquisti da Whole Foods”, ha affermato il co-fondatore di Whole Foods John Mackie.

Il testo afferma che ci sarà anche un’opzione per coloro che vogliono ancora pagare in modo tradizionale. Saranno disponibili linee self-service che accettano contanti, buoni regalo e altri metodi di pagamento.

Amazon ha acquistato Whole Foods nel 2017 e ha introdotto per la prima volta questa tecnologia nel 2018 nel negozio Amazon Go. Da allora lo ha ampliato per includere i supermercati dell’azienda. Ma sarebbe la prima volta che conta su Whole Foods, una catena di oltre 500 negozi che Amazon ha acquisito quattro anni fa.

I due nuovi negozi saranno a Washington, D.C. e Sherman Oaks, in California. I prezzi saranno i prezzi normali della catena. Amazon ha dichiarato che prevede di assumere lo stesso numero di dipendenti per questi due nuovi negozi, ma si dedicheranno a supportare gli acquirenti all’interno dei mercati.

Non era immediatamente chiaro se avessero intenzione di creare altre strutture simili.

