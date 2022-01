Amazon aprirà il suo primo negozio di abbigliamento fisico: ecco come sarà

Amazon continua ad espandersi rapidamente in tutto il mondo. il Il colosso delle vendite online apre il suo primo negozio di abbigliamento fisico, con abiti adattati a gusti diversi, secondo diverse variabili. Ecco come si applica ReutersChe ha detto che l’azienda americana Rivoluziona la vendita fisica dei vestiti con il tuo nuovo negozio

L’idea di Amazon è di stare lontano da ciò che puoi ottenere con il sito Web e Offrire un’esperienza diversa, dandole un “tocco tecnologico”. Non sarà necessario che i clienti cerchino la taglia e il colore che desiderano tra i capi disponibili. I campioni di abbigliamento saranno sugli scaffali e sui manichini, in modo che il cliente possa vedere qualcosa che gli piace. Basta scansionare un codice tramite l’app Per scegliere la taglia e il colore.

dopo, Dovrai attendere una “coda virtuale” per i tester, che si aprirà solo con il cellulare, che deve essere registrato nell’account Amazon con cui sono stati selezionati gli abiti. All’interno del dispositivo di prova ci saranno i vestiti selezionati. Inoltre, ci sarà anche un touch screen, con il quale sarà possibile ordinare più capi allo staff in modo che possano prenderli direttamente.

“Armadietti magici”

Questa è la fantastica novità e ciò di cui Amazon è più orgogliosa, le cosiddette “cassaforti magiche con una selezione infinita”. Il cliente potrà trascorrere tutto il tempo in camerino senza dover uscire e cercare in negozio altri capi da provare. I monitor consiglieranno anche altri vestiti grazie alla potenza degli algoritmi dell’azienda, che utilizzano l’intera cronologia degli acquisti per insegnare suggerimenti personalizzati.

I negozi rivoluzionari si chiameranno “Amazon Style” e Il primo aprirà a Los Angeles. Avrà una superficie di 2.787 mq, anche se non si conosce ancora la data di apertura. Quello che si sa è che il colosso delle vendite online intende rivoluzionare le vendite fisiche Grazie ai suoi servizi e agli algoritmi di raccomandazione.