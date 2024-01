Amazon e AliExpress sono in competizione per vendere Google Pixel 8 al prezzo più basso possibile

Anche se il mercato della telefonia non sta attraversando il suo momento migliore, una cosa è chiara, sempre più persone decidono di pagare una buona somma di denaro per il loro nuovo cellulare, o per un telefono di fascia media o alta, e non tutti i marchi hanno… Attraenti come Apple, Samsung o Google.

Quest'ultimo ha saputo mettersi ai vertici negli ultimi anni con Pixel, che offre l'esperienza più pura per gli utenti Android, oltre a notevoli sconti. Ad esempio, ora sono in vendita su Amazon per entrambi Pixel 8Pro Come il Pixel 8, quest'ultimo è stato ridotto a 699 euro.

Avendolo detto, Anche se l'offerta di Amazon è allettante, c'è un altro negozio che è andato ben oltre, AliExpress PlazaChe vende il telefono Pixel 8 in Spagna a un solo prezzo 562 europiù economico.

Il nuovo Pixel 8 di Google ha un display OLED da 6,2 pollici, un nuovo processore Tensor G3 e una fotocamera da 50 megapixel con numerosi input AI per migliorare foto e video.

Come abbiamo detto, anche se è AliExpress a vendere questo dispositivo, lo fa su Plaza, la versione del suo negozio che offre solo prodotti già presenti in Spagna, con spedizione veloce in qualsiasi parte del paese e assolutamente gratuita.

In soli 3-5 giorni, il tuo cellulare tornerà a casa in condizioni normali e, poiché non dovrà passare la dogana, il prezzo che vedi è quello finale, senza sorprese o costi aggiuntivi.

La migliore fotocamera del settore, schermo OLED e Android puro

Ci sono molte caratteristiche che fanno risaltare il Pixel rispetto ad altri telefoni simili allo stesso prezzo, di OnePlus, Samsung e altri marchi che lo fanno anche molto bene, ma alla fine non è Google.

La chiave è che Google, dopotutto, è l'azienda che sviluppa Android, quindi il Pixel 8 ha Android come dovrebbe essere, cioè senza app preinstallate aggiuntive o processi non necessari, è un'esperienza pura, così com'è. Un utente iOS per iPhone.

Ciò ha un effetto positivo sulle prestazioni del dispositivo, che ha un buon processore in Tensor G3 e se ne vanta anche Buono lo schermo, OLED, ma soprattutto bilancia perfettamente fluidità del sistema e durata della batteria.

Anche in cima Ha una fotocamera superiore nel settoreSoprattutto a causa della “magia” che il software di Google fa con le immagini della fotocamera, migliorandole significativamente durante i suoi processi, con colori più vivaci e immagini più nitide.

Il tuo acquisto include una prova gratuita di Google One, che non solo include l'archiviazione di foto o Drive, ma attiva automaticamente la VPN di Google.