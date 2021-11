Amazon Fire TV Stick è in vendita al minimo storico

Fire TV Stick Lite

iniziare con Fire TV Stick LiteIl modello più economico di sempre. Questo modello è il più semplice, ha una risoluzione Full HD ed è di base con Alexa. Questo telecomando di base è la versione precedente, che consente di utilizzare il controllo vocale, ma non consente di controllare altri dispositivi come quello incluso con altri modelli e non ha accesso diretto alle applicazioni di streaming sul telecomando.

Inoltre, questo modello è ideale per rendere smart qualsiasi vecchio modello. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una porta HDMI. Il suo prezzo è di 18,99 euro.

Fire TV Stick

Per quattro euro in più abbiamo Fire TV Stick. Questo modello è lo stesso del modello Stick Lite per quanto chiamiamo TV, ha 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna e un processore da 1,7 GHz. E il cambiamento è nel controllo che include, la nuova versione che ti consente di controllare non solo su Fire TV Stick, ma anche su TV e altri dispositivi multimediali. Con questo, avrai solo bisogno di un telecomando per azionare la tua TV. Inoltre, abbiamo accesso diretto alle piattaforme di streaming.