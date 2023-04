Amazon ha ridotto la sua forza lavoro di 157.000 dipendenti in un anno | Economia

Amazon sfida la recessione economica e inizia l’anno con una forte crescita, Secondo i risultati che hai pubblicato giovedì E che ha ricevuto forti rialzi in borsa, superiori al 10%, dopo il normale orario di mercato. Il gruppo è tornato ai guadagni e ha annunciato che la sua forza lavoro è scesa a 1.465.000 posti di lavoro, 157.000 in meno rispetto allo scorso anno.

Le vendite nette sono aumentate del 9% nel primo trimestre a $ 127.358 milioni (circa € 115.500 milioni al cambio attuale), rispetto a $ 116.444 milioni nello stesso periodo del 2022. La crescita sarebbe stata superiore all’11%, escludendo l’impatto negativo dei cambi aliquote.

Il colosso dell’e-commerce e del cloud computing torna in utile dopo le perdite del primo trimestre e di tutto il 2022. Tra gennaio e marzo di quest’anno ha guadagnato 3,172 milioni di dollari, contro i 3.844 milioni in rosso. l’anno scorso. Il risultato netto presenta cambiamenti nel valore della partecipata di Rivian, il produttore di veicoli elettrici, ma il risultato operativo è aumentato del 30% a $ 4.774 milioni, nonostante un insolito $ 500 milioni per il trattamento di fine rapporto. Il flusso di cassa operativo degli ultimi 12 mesi è migliorato del 38%.

Ciò che è piaciuto di più agli analisti è stata la forte crescita dei volumi di vendita, anche se concentrati principalmente nei servizi, mentre la crescita dei prodotti rimane stagnante. Le vendite dei negozi online sono leggermente diminuite e le vendite dei negozi fisici sono aumentate del 7%. Le commissioni per i servizi forniti a terzi, i ricavi degli abbonamenti, la pubblicità e il cloud sono i fattori trainanti.

Le vendite sono aumentate dell’11% su base annua in Nord America a 76,9 miliardi di dollari. A livello internazionale è cresciuto dell’1% a $ 29.100 milioni, ma sarebbe aumentato del 9% a tassi di cambio costanti. La fatturazione per il cloud computing e il business dei server di Amazon Web Services (AWS) è aumentata del 16% a 21,4 miliardi di dollari. Quest’ultima, sebbene la più piccola, è la divisione più redditizia e contribuisce alla maggior parte del risultato operativo ($ 5,100 milioni). Sì, il suo tasso di crescita è rallentato.

Il gruppo fondato da Jeff Bezos prevede di continuare a far crescere fortemente le sue vendite, secondo le previsioni che ha rivelato. Si prevede che le vendite saranno comprese tra $ 127 miliardi e $ 133 miliardi nel secondo trimestre, con un aumento del 5-10% su base annua, È stato anche segnalato alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. L’evoluzione della redditività è più alta nell’aria. Si prevede che l’utile operativo sarà compreso tra $ 2 miliardi e $ 5,5 miliardi, rispetto ai $ 3,3 miliardi nel secondo trimestre del 2022. Questa previsione presuppone, tra le altre cose, che non ci siano ulteriori acquisizioni, ristrutturazioni o accordi legali.

Meno dipendenti

Con l’ultimo round annunciato a marzo, i licenziamenti annunciati da Amazon sono stati 27.000, un record nella storia del settore. È la più grande di tutte le aziende tecnologiche in termini assoluti, anche se rappresenta meno del 2% del numero totale di dipendenti, poiché l’azienda ha circa 1,5 milioni di lavoratori. Tuttavia, i licenziamenti sono aggravati da un tacito adeguamento dei dipendenti.

Amazon ha chiuso il primo trimestre con 1.465.000 dipendenti, rispetto ai 1.622.000 dell’anno precedente. Secondo i dati comunicati alla Securities and Exchange Commission. È un taglio di un anno del 10% dalla forza lavoro, da 157.000 dipendenti, con cifre che escludono subappaltatori e lavoratori interinali.

“C’è molto da apprezzare nel modo in cui i nostri team servono i clienti, soprattutto nel mezzo di un’economia incerta”, ha affermato Andy Jassy, ​​​​CEO dell’azienda. attraverso una dichiarazione.

Jassy ha esaminato le varie attività dell’azienda. La nostra attività di vendita al dettaglio continua a migliorare il costo del servizio nella nostra rete di distribuzione, aumentando al contempo la velocità con cui forniamo i prodotti nelle mani dei clienti. Prevediamo di avere le velocità di consegna Prime più elevate della nostra storia entro il 2023”.

Per quanto riguarda l’attività pubblicitaria, continua a registrare una forte crescita, grazie in gran parte ai “continui investimenti nell’apprendimento automatico che aiuta i clienti a vedere le informazioni rilevanti” quando interagiscono con la piattaforma, che a sua volta offre “straordinariamente bene” per i tag commerciali. .

“Poiché la nostra attività AWS incoraggia le aziende a spendere con maggiore cautela in questo contesto macroeconomico, continuiamo a dare la priorità alla costruzione di relazioni a lungo termine con i clienti, aiutandoli a risparmiare denaro e rendendo più facile per loro sfruttare tecnologie come i modelli linguistici ad alto volume e IA generativa.” .

Amazon sta cavalcando l’onda dell’intelligenza artificiale e della sua spavalderia. Jassy mette in evidenza chip di apprendimento automatico convenienti (Trainium e Inferentia), modelli di linguaggio gestito di grandi dimensioni (Bedrock) e il plug-in CodeWhisperer AI. “Ci piacciono i fondamenti che stiamo vedendo in AWS e crediamo che ci sia molta crescita in arrivo”, afferma.

