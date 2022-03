Amazon ottiene l’approvazione dell’UE per l’acquisto di MGM Studios

Amazon ha ricevuto martedì l’approvazione incondizionata dall’Unione Europea per il suo piano di acquisto della società cinematografica Metro-Goldwyn-Mayer (MGM Studios) per 8,45 miliardi di dollari, che favorirà la sua offerta di guidare l’industria dello streaming.

Questa è la seconda acquisizione più grande Amazon Dopo aver sborsato 13,7 miliardi di dollari nel 2017 per la catena alimentare Whole Foods.

Dalla direzione generale della Concorrenza della Commissione europea ha affermato che l’accordo tra i due colossi non pone problemi di concorrenza nei 27 paesi dell’UE.

L’indagine della Commissione ha concluso che l’operazione, come notificata, non ridurrebbe significativamente la concorrenza sui mercati della produzione e fornitura di contenuti, della fornitura di canali televisivi all’ingrosso e della fornitura di servizi audiovisivi al dettaglio.

Né distorcerebbe, come ritiene Bruxelles, la produzione e la licenza dei diritti di distribuzione a distributori di terze parti per i film al fine di distribuirli nelle sale e fornire servizi di mercato, ha affermato la direzione della comunità in una nota.

La prevalenza dei servizi di streaming, inclusi i servizi più recenti come hbo max e Disney+, fai pressione su Amazon per una maggiore programmazione. L’ampia libreria di MGM fornisce un’abbondanza di materiale a questo proposito, per non parlare dell’opportunità di sfruttare i famosi franchise di James Bond e Rocky per nuovi film e programmi TV.

Inoltre, con concorrenti al dettaglio come Walmart Inc. Lanciando negozi online più sofisticati, Amazon deve lavorare ancora di più per mantenere fedeli i suoi 200 milioni di abbonati.