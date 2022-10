Amazon presenta reclami in Italia e Spagna per false recensioni Reuters

© Reuters. FILE PHOTO: 6 ottobre 2021 REUTERS/Pascal Rossignol Il logo Amazon è visibile presso il centro logistico dell’azienda a Beauvais, in Francia



MILANO, 20 ott (Reuters) – Il colosso statunitense dell’e-commerce Amazon (NASDAQ: ) ha dichiarato giovedì di aver presentato denunce in Italia e Spagna, intensificando gli sforzi globali per reprimere i broker di recensioni false.

Amazon si occupa da tempo di recensioni false o manipolate e il problema è peggiorato man mano che sempre più persone si riversano sul suo sito per fare acquisti durante il blocco del coronavirus.

Decine di migliaia di persone si sono unite a canali speciali sulla piattaforma di messaggistica istantanea Telegram, dove broker anonimi iscrivono persone per scrivere recensioni positive a cinque stelle per i prodotti su Amazon in cambio di ricompense finanziarie.

“Stiamo migliorando costantemente i nostri controlli efficaci, inventando nuove tecnologie, identificando i cattivi attori e trovando nuovi modi per ritenerli responsabili”, ha affermato in una nota Dharmesh Mehta, vicepresidente delle vendite di Amazon per i servizi dei partner.

Nella sua prima denuncia penale in Europa, Amazon ha affermato di prendere di mira un “broker di alto profilo in Italia che vende recensioni false”, ma non ha nominato la persona.

Il rivenditore ha affermato che l’imputato ha creato una rete di individui che volevano acquistare i prodotti sul suo sito e ha pubblicato recensioni a cinque stelle in cambio di rimborsi completi.

Le recensioni a quattro e cinque stelle possono aiutare le vendite, soprattutto se percepite come imparziali dai clienti.

Amazon ha anche intentato una causa civile in Spagna contro Agencia Reviews, sostenendo che l’operatore con sede in Spagna ha addebitato per intero i clienti dopo aver pubblicato una falsa recensione a 5 stelle.

Non è stato possibile raggiungere immediatamente le recensioni dell’agenzia per un commento.

La mossa di Amazon in Europa sta alimentando il numero crescente di cause intentate negli Stati Uniti.

Ha affermato di aver inviato avvisi a cinque siti Web in Germania che indirizzavano i visitatori a un falso broker di recensioni e tutti hanno accettato di interrompere la pratica e firmare una lettera di rinuncia.

(Segnalazione di Agnieszka Flock; Montaggio in spagnolo di Flora Gomez)