Amazon Prime Video si lancia con tutto fino alla fine del mese: questa è la sua novità

Le poche nuove funzionalità di Amazon Prime Video sembrano davvero buone.

Una delle novità è lo spagnolo

Il catalogo di Amazon Prime Video è probabilmente uno dei cataloghi più completi che troviamo sul mercato. Inoltre, ha una notevole specializzazione in molteplici aspetti, tra cui lo sviluppo di sempre più documentari sulla vita degli influencer. Questo è stato il caso di Dulceida, e una delle novità di questa settimana riguarderà la famiglia Pombo, una delle famiglie più influenti nel mondo delle celebrità di Internet. E non finisce qui, perché arrivano anche film natalizi e commedie spagnole.

Novità da Amazon Prime Video questa settimana

Amazon Prime Video arriva sempre con una serie di novità davvero interessanti. In questa occasione ce ne sono pochissimi, dato che solitamente la piattaforma non è quella che diffonde le notizie nel modo più grande possibile. Tuttavia, alcuni di essi sembrano molto belli e si rivolgono a un pubblico molto diversificato.

Amici fino alla morte – Mercoledì 29 novembre

Bombo – Mercoledì 29 novembre

Natale a Candy Cane Lane – Venerdì 1 dicembre

Tra docuserie e realismo natalizio, la verità è che Amazon Prime Video ha concluso una settimana piuttosto tematica. Vediamo queste novità.

Amici fino alla morte

Commedia spagnola con Marta Haasas, Javier Vega e Mauricio Ochman. Il film ci porta nel rapporto tra tre amici molto legati per tutta la vita che affrontano un problema serio: uno di loro morirà e gli altri due moriranno Devono mantenere il segreto. Pertanto, affinché le loro vite si realizzino come dovrebbero, verranno attuati piani, promesse e riconciliazioni che riporteranno ciascuno di loro a momenti molto importanti della propria vita.

Perfetto per farsi qualche risata questo fine settimana mentre procrastiniamo.

Bombo

A questo punto non sorprende vedere Celebrità di Instagram Con il loro documentario in cui vengono mostrati mentre raccontano la loro vita. Questa volta si tratta della famiglia Bombo, un gruppo un po’ eterogeneo di persone molto unite nella lotta per crescere nella propria vita. Quindi quasi tutti sono influenti, anche se quella di maggior successo a quel tempo era Maria Pompeo, ora l’intera famiglia ha acquisito importanza. Serie spagnola Kardashian.

La serie ripercorre la vita di ciascuno di loro. Da Maria a Lucia, pilota commerciale O Gabe che vuole diventare un cantante.

Natale a Candy Cane Lane

I film di Natale sono parte integrante del Natale. Si passa da Halloween, dove l’orrore in tutte le sue forme è la chiave di tutto, a un suo periodo annuale Sono tutti buoni auguri E l’intenzione di migliorarsi continuamente.

In questo contesto arriva una commedia natalizia con Eddie Murphy, Nick Offerman e Jillian Bell, in cui il Natale prende vita e comincia a seminare scompiglio nella grande città finché il protagonista non vince il concorso di decorazioni natalizie nel suo quartiere. Pertanto, dovrebbero combattere contro personaggi magici come se fossero una versione meno esotica di se stessi Gremlin Mentre la famiglia del protagonista cerca di restare unita.

