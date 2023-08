Amazon sta ricevendo critiche per aver offerto agli influencer solo $ 25 per video

Amazzoniacolosso dell’e-commerce, Ha fatto un passo coraggioso nel mondo del “social commerce” attraverso la sua piattaforma “Ilham”. Ma, La sua strategia non è stata accolta a braccia aperte dagli influencerche ha criticato l’offerta dell’azienda di creare contenuti su questa piattaforma.

piattaforma di ispirazione, Progettato per riflettere l’estetica di TikTok, cerca di attirare l’attenzione degli utenti con contenuti relativi ad acquisti e prodotti. Amazon ha suggerito agli influencer Generazione di 500 video Su “Ispirazione”, cCon un compenso complessivo di 12.500 dollari (11.473 euro).. Sebbene questo numero possa sembrare elevato, L.LLa polemica nasce quando il conto viene diviso: Sarai pagato per ogni video con solo 25 dollari (22,95 euro). Rispetto agli importi che i creatori di contenuti ricevono in genere per i video sponsorizzati, che sono in la media è di $ 212 (€ 194), L’offerta di Amazon è soggetta a Ironia e critica.

Influencer che accettano questa proposta Devi presentare due o più prodotti Amazon nei loro video. L’azienda prevede di generare fino a 35.000 video in totalecon un valore stimato di $ 875.000 (€ 802.952) Secondo quanto riportato da Bloomberg.

Competi con Tik-Tok

Inspire è stato introdotto da Amazon nel dicembre dello scorso anno come euno spazio che mostra immagini e video adattati agli interessi degli utenti, Unisci i prodotti dal tuo negozio online. piattaforma Mira a consentire ai consumatori di scoprire i prodotti in modo più casuala differenza della tradizionale ricerca di prodotti.

Indulgere nel “social commerce” è una risposta alla crescente attenzione per l’e-commerce Attraverso piattaforme come TikTok, che ha ampliato le sue capacità di e-commerce nei mercati chiave, Consenti agli utenti di acquistare i prodotti direttamente attraverso la piattaforma. Amazon si impegna a mantenere un flusso costante di contenuti su Inspiration per mantenere gli utenti coinvolti, al meglion sforzo per competere con TikTok in questo spazio emergente.