Amchor IS sbarca in Italia, con Cristiano Busnardo al timone

Madrid, 24 (Stampa Europa)

La società di investimento Amchor Investment Strategies è entrata nel mercato italiano con una nuova filiale a Milano, con l’obiettivo di consolidare e migliorare la propria presenza in questo mercato, guidato da Cristiano Busnardo e da tempo “importante”. nei loro piani di sviluppo.

Busnardo si occupa di asset management dal 1993 e ha lavorato in diverse società come ING, Robert Fleming, Société Générale AM ​​Italia, Prima Sgr, Allfunds, Merian Global Investors e ClubDealOnline.

D’altra parte, l’azienda ha firmato Jürgen Mahler come direttore delle vendite. Vanta una conoscenza trentennale del mercato italiano, avendo ricoperto incarichi dirigenziali presso Bank Austria, WestLB AM, BNY Mellon AMI, Oddo Meriten AM e, più recentemente, Decalia AM.

Il team italiano si avvarrà anche della collaborazione del Direttore Valentina Atiro, che da 10 anni segue il mercato italiano per conto di Amchor IS da Madrid.

“In un campo così saturo come l’asset management, la nostra esperienza come selezionatore finanziario ci consente di identificare strategie trasformative e gestori attivi, aggiungendo continuamente valore”, ha evidenziato Alejandro Charrade, CEO e socio fondatore dell’azienda. .