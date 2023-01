AMD conferma il problema con la RX 7900 XTX: la camera di vapore

È stato al CES di Las Vegas dove AMD è stata finalmente confermata Dov’è il problema di progettazione su Radeon RX 7900 XTX. Ovviamente, al momento della verità, l’azienda non ha rilasciato alcun tipo di comunicato ufficiale. Nello specifico, il giornalista di PCWorld Gordon Mah Ong ha posto questa domanda a uno dei dirigenti dell’azienda, approfittando dell’evento. Questo era Scott HerkelmanChe gli ha chiesto direttamente del problema di questo sistema di raffreddamento di riferimento della GPU.

Scott Herkelman è Senior Vice President e CEO di AMDRadeonquindi se c’è qualcuno in AMD che ha bisogno di parlare di tutto questo problema, è lui.

Camera di vapore dietro problemi AMD Radeon RX 7900 XTX

Come aveva già previsto il driver di overclocking tedesco Der8auer, AMD ha finalmente confermato questo problema Nel bagno turco della tua GPU. Nello specifico ha confermato quella che era addirittura un’ipotesi legata al fatto di trovarsi all’interno del circuito del bagno turco C’era poco refrigerante.

In particolare, il dirigente ha ammesso che la società era già a conoscenza della questione e che era stata individuata. Voleva chiarire anche questoIl problema riguarda solo una piccolissima percentuale di carte prodotteOvviamente, come sempre, nessun numero o percentuale di schede grafiche è indicata con questo difetto di fabbrica.

“Tutto si riduce a una piccola quantità dove c’è un problema nel bagno turco: non c’è abbastanza acqua ed è una percentuale molto piccola (…) Questa è la causa principale.”

110°C come caratteristica, RMA rifiutato e ora è il massimo per l’utente

Va ricordato che tutta questa storia è iniziata con la pretesa di una temperatura massima di 110°C Era un vantaggio (relativo al raggiungimento delle frequenze massime di picco). Come tale, AMD Rifiuta ogni tentativo di ritorno dagli utenti.

palla di neve È cresciuto nell’ultima settimana con diversi rapporti e ora AMD ha concluso che non ci sono funzionalità qui. Difetti di fabbricazione E che sostituirà volentieri la scheda grafica per tutti gli utenti con supporto AMD. Certo, è strano che tutte queste informazioni ufficiali non siano state comunicate agli utenti tramite un comunicato stampa ufficiale.

In questa intervista anche AMD Ha affermato di avere abbastanza unità sostitutive. In questo modo, le informazioni sui ritardi possono essere collegate alle sostituzioni Per posizioni molto specifiche del sito. AMD chiede alle persone interessate dal problema della temperatura di contattare l’assistenza e richiedere una sostituzione.

Ti ricordiamo ancora una volta che questo problema riguarda solo il bagno turco Per riferimento Radeon RX 7900 XTX. Sebbene non comporti alcun rischio per la sicurezza, l’utente potrebbe esserne consapevole perdite di prestazioni Quando viene raggiunta la temperatura massima indicata. Questo problema può essere esacerbato quando arriva l’estate e con essa la temperatura ambiente aumenta. Ecco perché, se soffri di questo problema, è meglio elaborare la tua garanzia quando puoi.