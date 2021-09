AMD e MSI lanciano nuovi laptop con CPU Ryzen serie 5000 in Cile

Advanced Micro Devices (AMD) continua ad affermarsi in America Latina con la sua ultima famiglia della serie Ryzen 5000. E questa volta, insieme a MSI, Introdotti nuovi laptop con questi processori.

In precedenza vi abbiamo parlato in dettaglio della nuova famiglia della serie Ryzen 5000. Approssimativamente, mette in evidenza la forza Architettura Zen 3 con un massimo di 8 core e 16 thread, litografia a 7 nm e design compatto Consente alle bande di essere più sottili e leggere. Ad ogni modo, se vuoi conoscere tutti i dettagli, puoi dare un’occhiata al seguente articolo.

Bene, la prima squadra che viene dalla mano di AMD e MSI è il modello Moderno 14 Si5MI. Questo è il PC ultrasottile con processore AMD Ryzen 5 5500U, che fa parte della categoria Business & Productivity. Al contrario, il notebook si concentra su produttività, prestazioni, peso ridotto e Autonomia per più di 10 ore.

In compenso arriva il modello Bravo 15 B5DD Si concentra su giocatori e creatori di contenuti multimediali. Questa squadra arriverà in due versioni: la prima con estensione Processore AMD Ryzen 5 5600H, Mentre Il secondo è più potente con la CPU Aumentato 7 5800 AH. entrambe le squadre Scheda grafica AMD Radeon RX 5500M, Dipendenza Visualizza una frequenza di aggiornamento di 144Hz E hanno la soluzione termica MSI chiamata Cooler Boost 5.

Per quanto riguarda l’arrivo dei computer MSI con processori AMD, Shirley Romero, Direttore Vendite AMD per Cile e Argentina, ha indicato che:

I nostri processori offrono livelli di prestazioni senza precedenti e un’incredibile durata della batteria per giocatori, creatori e professionisti; Abbiamo lavorato a stretto contatto con MSI per offrire agli utenti di oggi design innovativi, leggeri e compatti..

Inoltre, Sonia Lan, Direttore Vendite di MSI LATAM Laptops Commenti su quanto segue riguardo al lancio in Cile:

MSI è un’azienda leader nell’elaborazione e nei giochi ad alte prestazioni. Innovazione ed estetica sono i nostri impegni. Pertanto, questa volta siamo orgogliosi di presentare il Bravo 15 e siamo assolutamente sicuri di ciò che questo notebook può offrire all’utente. Ci impegniamo inoltre a offrire una linea completa di laptop MSI con una piattaforma AMD completa..

Al momento non ci sono dati sui prezzi delle attrezzature, ma aggiorneremo questa nota non appena i prezzi saranno confermati.

