emm Annuncia l’aggiunta di cinque nuovi giochi all’elenco FSR 2.0 (FidelityFX 2.0 Ultra HD). Tecnologia di ridimensionamento dinamico dei videogiochi, un concorrente di Nvidia DLSSAggiunge nuovi giochi compatibili.

AMD FSR 2.0 disponibile in 19 giochi, annunciati 5 nuovi titoli

emm FSR 2.0 Red è una tecnologia di ridimensionamento dinamico delle immagini open source, che compete con altre tecnologie simili, come DLSS Da Nvidia o x da Intel.

In un blog ufficiale, AMD ha confermato oggi l’aggiunta di 5 nuovi titoli, come Abyss World, Hitman 3, Rescue Party: Live! e Super People e Il Protocollo Callisto, un gioco horror dei precedenti creatori di Dead Space che offre molto di cui parlare. Al momento, l’elenco dei giochi che supportano FSR 2.0 è 19, con l’obiettivo di continuare ad aumentare il numero man mano che gli sviluppatori iniziano a implementarlo nei loro giochi.

L’azienda ha confrontato le prestazioni God of War e Farming Simulator 2022dov’è lei Dio della guerra lavorare in risoluzione 4K e 60fps con il RX6750 in precedenza 90 fps con il RX6950XT.

Con Farming Simulator, le schede grafiche superano i 100 fps in 4K grazie alla tecnologia FSR 2.0.

Elenco giochi compatibili

dealloop [AÑADIDO]

Dio della guerra [AÑADIDO]

Simulatore di fattoria 22 [AÑADIDO]

Astrigo

dl

vigilia in linea

sincero

a terra

Simulatore di volo Microsoft

NiShui Han

edizione mondiale perfetta

edizione spadaccino

Uncharted 9: Risveglio

mondo degli abissi [NUEVO]

Hitman 3 [NUEVO]

Festa di salvataggio: in diretta! [NUEVO]

super persone [NUEVO]

Protocollo Callisto [NUEVO]

