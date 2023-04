AMD Genoa-X 96 core ES in vendita

La memorizzazione nella cache nei processori è essenziale per aumentarne le prestazioni e negli anni abbiamo visto molte soluzioni commerciali per questo. Quelli di noi che sono già impossibili da non ricordare quei Pentium II di Intel sotto forma di una cartuccia Sega, questi processori hanno integrato 512 KB di cache L2 nella stessa cartuccia o quello che è lo stesso accanto al processore, ha detto che la cache funziona a metà della frequenza del lavoro del nucleo. Fu un completo successo, anche se il formato della cartuccia non durò a lungo.

Avremo esempi da dare e da prendere, ogni volta più rifiniti a livello tecnologico come quello che abbiamo attualmente con 3DV-Cache di AMD. AMD ha parlato per la prima volta della 3DV-Cache per Zen 3 durante il Computex 2021 e alla fine l’ha portata sul mercato circa un anno fa: l’AMD Epyc Milan-X è arrivato a marzo 2022 e l’AMD Ryzen 5800X3D ha debuttato ad aprile 2022.

Sembra che questo tipo di soluzione abbia funzionato e un chiaro esempio di ciò è che AMD ha ripetuto il suo gioco: attualmente abbiamo tre modelli di processori Ryzen 7000 basati su Zen 4 con 3DV-Cache e sebbene il mercato dei server sia ancora un po’ in mancanza, avrà anche Zen.4 con 3DV-Cache, e questo accadrà con i processori Genoa-X nel 2023. Va ricordato che la versione senza 3DV-Cache nota come Genoa debutterà a novembre 2022.

Sebbene non ci sia ancora una data precisa per l’arrivo del Genoa-X, oggi abbiamo la prova vivente che il prodotto è davvero maturo e un campione ingegnerizzato (ES) di EPYC 9684X è già in vendita su una piattaforma online che vende prodotti cinesi di seconda mano noti come Goofish.

Stando a quanto possiamo vedere nell’immagine, siamo di fronte ad una bestia con 96 core Zen 4 accompagnati da 1152 MB di cache L3 che, sempre secondo il venditore, è perfettamente funzionante. Questo campione di ingegneria viene venduto per $ 1.300, il che non sembra esorbitante data la sua rarità, un’altra cosa è che chi lo acquista può funzionare su una scheda madre senza il BIOS appropriato.

Questo si aggiunge a 1 GB di cache L3 composta dai 384 MB di cache L3 che il kernel di Genova ha già più i 768 MB che arriveranno dalla cache 3DV, che ci dà un totale di poco più di 1,1 GB e può sicuramente trarre vantaggio da determinati tipi di applicazioni. Il fatto che esistano un Milan e un Milan X basati su Zen 3 consente ai potenziali acquirenti di speculare con grande facilità su quale tipo di attività del server trarrebbero vantaggio da questa cache aggiuntiva.

Commentano che è strano che il venditore non abbia offuscato il codice QR del prodotto in modo che AMD potesse scoprire chi ha fatto trapelare questo processore, in altre parole da dove proveniva e attraverso quali mani era inizialmente passato. Ci dicono che AMD e Intel di solito non prendono misure per impedire che questi modelli vengano ritirati dalla vendita, ma è possibile che vengano prese alcune misure nei confronti della persona che ha ricevuto inizialmente il processore, da uno schiaffo al polso al non invio indietro, campioni di ingegneria, tutto dipende da chi è.