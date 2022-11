AMD ha un asso nella manica per noi premendo la Radeon RX 7000 con un solo pulsante: HYPR-RX

Gli appassionati di giochi non vivono solo di hardware. La nostra esperienza è anche profondamente condizionata dal software che possiamo utilizzare per ottenere il massimo dalla nostra scheda grafica, e i produttori lo sanno. AMD lo sa. Ecco perché lo progettano HYPR-RX è stato perfezionatoche è un’interessante innovazione che arriverà nel suo programma Adrenaline durante la prima metà del 2023.

Ecco a cosa serve: aiutarci a spremere l’ultima goccia di succo dall’hardware della nostra scheda grafica. Tuttavia, HYPR-RX in senso stretto non è una nuova tecnologia. È più corretto vedere questa innovazione come un componente del software di AMD che combina le tecnologie FidelityFX Ultra Risoluzione (FSR)O Radeon Boost o Radeon Anti-Lag, tra gli altri, per aumentare notevolmente le prestazioni della GPU. E in un colpo solo.

Questa è la promessa di HYPR-RX: fino all’85% in più di prestazioni.

Quando disponibile, possiamo abilitare questa funzione dalla scheda grafica Dal programma Adrenalina. Una pressione del pulsante HYPR-RX Attiverà automaticamente tutte le tecnologie Il che, sulla carta, ha un effetto misurabile sulla nostra esperienza. Oltre ai tre che abbiamo raccolto nel paragrafo precedente, combina Radeon Chill (riduce la dissipazione del calore e risparmia energia), Radeon Image Sharpening (aumenta la nitidezza e il livello di dettaglio) e Radeon Enhanced Sync (riduce rottura e il balbettare).

Tuttavia, il responsabile dell’aumento degli FPS è FSR, la tecnologia di ricostruzione dell’immagine che AMD sta proponendo come alternativa al DLSS di NVIDIA. FSR 2.2 è attualmente disponibile e FSR 3 arriverà nel 2023 Under Arm’s Promise: Moltiplica per due le prestazioni offerte dall’attuale iterazione di questa procedura di ricostruzione dell’immagine.

D’altra parte, la tecnologia Radeon Anti-Lag mira a ridurre la latenza di input. Infine, Radeon Boost riduce dinamicamente la risoluzione dei fotogrammi quando ti muovi rapidamente in una scena di gioco per aumentare la frequenza dei fotogrammi senza degradare notevolmente la qualità dell’immagine. Secondo AMD, l’attivazione simultanea di tutte queste tecnologie ci consentirà di aumentare le prestazioni su alcuni motori grafici. fino all’85%. Non sembra affatto male.

L’AMD HYPR-RX non sarà solo compatibile con le nuove schede grafiche che arriveranno nei negozi il 13 dicembre Radeon RX 7900 XTX e XTMa anche con la famiglia Radeon RX 6000 E le ultime GPU di questo marchio per laptop. Presumibilmente, dovrebbe convivere con hardware leggermente più vecchio. Nel 2023, sia AMD che NVIDIA dovranno lavorare sodo affinché i giocatori possano tenerci impegnati su un PC sempre più difficile da aggiornare. E migliorare il tuo programma aiuta. Non è una panacea, ma aiuta.