AMD Radeon 7900 XTX e 7900 XT: unboxing e prime immagini nel nostro laboratorio

Il 14 novembre sono stati annunciati tutti i dettagli della nuova architettura grafica AMD RDNA 3 insieme alle specifiche delle due schede grafiche con cui AMD rilascerà questa nuova generazione della serie Radeon RX 7900. Abbiamo già entrambe le schede nel nostro laboratorio e siamo preparazione revisione Recensione AMD Radeon RX 7900 XTX vs AMD Radeon RX 7900 XT

Nel frattempo ve ne lasciamo qualcuna Immagini dell’esterno e dell’apertura della scatola che entrambe le schede grafiche hanno sulla loro versione di riferimento AMD, I modelli di fascia alta di AMD sono previsti per quest’anno e all’inizio del prossimo anno per competere con NVIDIA GeForce RTX 4080 e RTX 4090.

Unboxing e immagini dell’AMD Radeon RX 7900 XTX

Il AMD Radeon RX 700 XTX Si presenta in una scatola di cartone scuro con parte della scheda e le sue tre ventole visibili insieme al logo Radeon e un’area di illuminazione a LED.

Quando lo apriamo troviamo una scheda a tripla ventola che conserva il colore grigio che abbiamo visto nella scatola, insieme a due aree bianche che fungono da diffusore per il sistema di illuminazione.

Sul retro, un accattivante backplate metallico copre l’intera scheda, inclusa l’area di contenimento della CPU. È decorato con varie forme angolari e alcuni triangoli rossi che si abbinano a una striscia rossa che contiene il dissipatore che vedremo nella parte sottostante.

Sul bordo della scheda, che vedremo se la posizioniamo orizzontalmente sul PC, troviamo il suddetto blocco di alette in alluminio di spessore variabile che si restringono nella zona centrale e ricoprono l’intera scheda. lasciando spazio ai due connettori PCI Express a 8 pin che alimentano la Radeon RX 7900 XTX.

Sembra che AMD non volesse optare per il controverso connettore 12VHPWR ATX 3.0 PCIe gen5 che causa così tanti problemi nell’RTX 4090.

In termini di connettività, abbiamo due DisplayPort, una delle quali è HDMI, e il ritorno dell’USB-C, che non abbiamo visto nelle schede AMD e che NVIDIA ha smesso di includere dopo la serie RTX 20. Possiamo anche vedere che è un po’ più spesso dei due slot PCI a causa della sporgenza della camera di raffreddamento.

Unboxing e immagini della AMD Radeon RX 7900 XT

Il design della scatola viene mantenuto sulla RX 7900 XT, sostituendo la scheda della scatola con questa variante, molto simile nel design ma un po’ più compatta con alcune differenze.

Viene mantenuto un design a tre eliche racchiuso in un involucro grigio con quattro strisce bianche e tre strisce all’interno di ciascuna elica.

Abbiamo anche una piastra posteriore metallica che copre l’intero retro della grafica, con distintivi triangoli rossi.

Una delle principali differenze nel design del dissipatore di calore è nella sua forma, che non forma questa forma con un bordo inclinato, ma termina ad angolo retto ed è leggermente più piccola. Il logo RADEON è posizionato verticalmente in questa occasione, quindi è visto in una configurazione grafica orizzontale.

Il dispositivo di raffreddamento ha anche quella caratteristica striscia rossa ed è stato progettato per fare spazio ai due connettori PCIe a 8 pin che alimentano la Radeon RX 7900 XT.

Qui possiamo vedere che sta già funzionando nella nostra apparecchiatura di prova.

Nell’immagine seguente, possiamo vedere la differenza di altezza tra i due modelli, con la RX 7900 XT leggermente più bassa. Tuttavia, mantiene la stessa connettività, con due porte DisplayPort, USB-C e HDMI. Il suo spessore è lo stesso, con poco più di due fori.

Se lo confrontiamo con la gamma precedente, vediamo che il design del dissipatore è stato migliorato e che anche questo è leggermente superiore nel caso dell’XTX, oltre a questo si perde il bordo rosso per essere sostituito da uno più rosso discreto. linea sul dissipatore stesso.

Caratteristiche tecniche della serie AMD Radeon RX 7900

AMD Radeon RX 7900XT AMD Radeon RX 7900 XTX Unità RDNA 3 84 96 processori di flusso 5376 6.144 Guarda le partite 2,0 GHz 2,3 GHz orologio a impulsi 2,4 GHz 2,5 GHz Energia 52 TFLPOS 61 TFLOPS Cache infinita Gen 2 80 Mb 96 Mb Memoria GDDR6 20GB 24GB autobus della memoria 320 bit 384 bit Connettori 1 HDMI 2.1 2 porte DisplayPort 2.1 1 USB-C / DisplayPort 2.1 1 HDMI 2.1 2 porte DisplayPort 2.1 1 USB-C / DisplayPort 2.1 Risoluzione e frequenza di aggiornamento 4K a 480Hz 8K a 165Hz TBP (consumo totale) 300 watt 355 watt prezzo $ 899 $ 999

