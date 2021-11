AMD ritiene che la carenza di semiconduttori nel settore tecnologico finirà nel 2023 | Tecnica

American Semiconductor Corporation AMD Si ritiene che la crisi dei processori inizi a risolversi nella seconda metà del prossimo anno per trovare un nuovo equilibrio nel 2023, secondo il capo della tecnologia di AMD, Mark Papermaster.

L’industria tecnologica soffre da mesi Carenza di fornitura di semiconduttoriChe ha influito sulla produzione di dispositivi elettronici a causa della mancanza di processori. Le previsioni, come quelle dei produttori di TV, indicano che La situazione sarà superata nel 2023, un’idea condivisa da AMD.

“Vediamo una diminuzione dell’offerta nella seconda metà del 2022 al 2023. Quindi, ci aspettiamo il naturale stato di equilibrio tra domanda e offerta”., ha fatto riferimento a Papermaster in un’intervista con BusinessLine.

L’azienda, uno dei principali produttori di processori del settore, ha condiviso la sua visione per un mercato sempre più competitivo quando i consumatori di chip hanno iniziato a progettare e produrre questi componenti.

Questo è incredibile “Elevata richiesta di potenza di calcoloCerca “soluzioni uniche”, che mettano a confronto un tipo di elaborazione con tutti i problemi esistenti “Crea spazio per l’innovazione e soluzioni specifiche migliorate”In esso, AMD spera di avere un ruolo tra i suoi clienti nella personalizzazione dei propri dispositivi.

“Esiste un forte mercato per questi tipi di design personalizzati di cui alcuni dei nostri clienti avranno bisogno”., dice il manager, che ha anche notato che non è una nuova strategia in azienda, dato che hanno lavorato in precedenza con clienti come Microsoft o Sony Per i chip della console di gioco.

La carenza di approvvigionamento ha causato una crisi dell’offerta nel settore tecnologico negli ultimi due anni. (Foto: Reuters)

