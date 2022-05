Le indicazioni appaiono di nuovo da a AMD RX6300che sarà la terza scheda grafica con il chip Navi 24 Dall’ingegneria RDNA 2. Lisa Su si preparerà a lanciare una nuova Radeon nella gamma entry-level.

AMD RX 6300 arriverà molto presto sul mercato

Secondo un rapporto di VoronexE il emm Stai sviluppando un’altra scheda grafica Navi 24e ha rivelato un nuovo batch di richieste pull AMDGPU per il prossimo kernel Linux 5.19.1.

Questo nuovo modello “Goby Beige” ha il nome ID 0x7424. L’ID è completamente nuovo e non è mai stato visto prima, indicando che una GPU completamente nuova è in lavorazione.

Come facciamo a sapere che è una RX 6300 e non un altro modello? Perché il nome Beige Goby è associato ad altre due schede grafiche, la RX 6500 XT e la RX 6400, entrambe dotate di GPU Navi 24. L’RX 6300 sarà l’unica possibilità, cadendo in fondo alla classifica delle prestazioni della serie RX 6000 del mercato desktop.

Le specifiche possono essere solo ipotizzate a questo punto, ma AMD ha già creato una variante mobile chiamata RX6300 m, quindi un modello desktop simile ha molto senso, con velocità di clock più elevate. E conserva la quantità di 768 nuclei.

la prestazione? Questo modello dovrebbe avere una prestazione Radeon RX680MÈ una soluzione grafica integrata.

Essendo una scheda grafica entry-market, non sarà realizzata specificatamente per il gaming, ma sarà una buona soluzione multi-monitor o sarà abbinata a un processore non APU privo di grafica integrata, come una CPU desktop Ryzen. Vi terremo aggiornati con le novità.