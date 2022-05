amd Ryzen 7000: +15% di prestazioni a thread singolo

emm La serie sarà presentata Ryzen 7000 dentro computer, Ma sappiamo già che fornirà il 15% in più di prestazioni in una singola serie rispetto alla serie attuale Ryzen 5000. L’uscita è prevista per l’autunno.

AMD Ryzen 7000 con prestazioni single thread + 15% in uscita in autunno

AMD conferma che la serie Ryzen 7000 verrà lanciata questo autunno, sebbene non ci siano date esatte o modelli confermati al momento della stesura di questo articolo. Insieme all’annuncio della serie Ryzen 7000, verranno presentate anche le schede madri X670E, X670, B650.

Quello che sappiamo finora è stato confermato, il supporto degli slot di memoria DDR5, interfaccia di comunicazione PCIe 5.0 e presa AM5 (LGA1718), mantenere la compatibilità con i dissipatori per presa AM4. Sappiamo anche che AM5 supporterà il numero massimo di processori 170 W TDP.

Consiglia il nostro Guida ai migliori processori sul mercato

Tra le nuove informazioni che possiamo conoscere nelle scorse ore c’è il miglioramento delle prestazioni in una singola serie, che sarà del 15%, che riteniamo sia in relazione alla serie Ryzen 5000, anche se non viene menzionato ciò che viene confrontato. Esattamente. Anche la cache sarà migliorata, che ora sarà 1 MB di cache L2 per core e velocità di clock di +5 GHz.che ora è possibile grazie al miglioramento del nodo di processo, che sarà di 5 nm.

AMD utilizzerà node 5 nm per i nuclei Zain 4mentre l’intera fase Io/O utilizzerà il nodo da 6 nm.

I processori Zen 4 (Ryzen 7000) avranno la grafica RDNA 2 integrata. Questa sarà la prima volta che i processori desktop Ryzen presentano una grafica integrata oltre alle classiche APU.

Avremo maggiori informazioni su questa serie e altri prodotti AMD nelle prossime ore.