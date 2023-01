AMD si soffia il petto e prende in giro le prestazioni dei processori Apple in questo modo

AMD ha utilizzato prodotti più vecchi per il confronto

Tuttavia, i loro processori mobili sembrano piuttosto buoni

Apple raramente partecipa al CES di Las Vegas, ma comunque, Il resto delle aziende ci pensa molto. Dopotutto è la più grande azienda tecnologica del mondo e AMD ha deciso di lanciare una provocazione molto curiosa ai processori Apple M1.

Per aumentare le prestazioni dei suoi processori per laptop, AMD si è confrontata con Apple, notando che lo è Ryzen 7040HS In grado di ottenere prestazioni superiori del 34% rispetto ad Apple. Inoltre, non ha specificato cosa accadrà alla grafica di questo processore, anche se tutto indica che sarà molto inferiore a quella del marchio di Cupertino.

Inoltre, hanno anche annunciato Rilasciato il primo processore AI x86. In questo modo, Ryzen AI è in grado di ottenere dal 20% al 50% di efficienza in più rispetto ai chip M2 di Apple. Inoltre, Apple ha anche questo tipo di periferica di intelligenza artificiale.

Ora, AMD ha sbagliato da quando l’azienda ha iniziato a confrontarlo con prodotti vecchi quasi quanto l’iPhone 8.