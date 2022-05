AMD sta già lavorando al prossimo SoC per le nuove Xbox e Playstation

Che i reparti di progettazione hardware non si fermino è un dato di fatto. Forse la notizia del giorno è un po’ scontata perché in effetti quando un progetto finisce, l’altro non parte affatto. Ma è sempre interessante Tieni traccia dell’ora di inizio di alcuni progettiSoprattutto quando si tratta di nuovo hardware per console e nuove opportunità di gioco.

Questa offerta di lavoro conferma che AMD sta già lavorando a un nuovo SoC, probabilmente per le nuove console Xbox e Playstation. Puoi dare un’occhiata allo spettacolo In questo stesso link.

AMD sarà responsabile delle nuove console

Ovviamente non ci sono molte informazioni su questo argomento, ma sappiamo che il lavoro offerto è per il System Verification Engineer di prossima generazione sul chip. Questa sarà probabilmente una nuova interazione come è successo con Xbox One X o PS4 Pro. Anche se la descrizione del lavoro sembra riferirsi più a un SoC un po’ più recente.

Il team dietro il chip che alimenta XBOX e PlayStation e l’ultimo chip grafico della famiglia RDNA sta assumendo per Markham in Canada per un progetto di sviluppo di chip di nuova generazione! Attualmente stiamo cercando un ingegnere per la validazione del sistema su chip che farà parte di un team che lavora alla prossima generazione di design SOC complessi. Il candidato selezionato svolgerà un ruolo chiave nella convalida del SOC eseguendo le seguenti attività di aspetti funzionali, di forza e di prestazioni con un ambiente di simulazione e simulazione hardware.

Ora è il momento di aspettare e godersi le console attuali per molti anni, non è il momento di pensare a una nuova generazione, ma ovviamente è bene iniziare già a lavorarci.