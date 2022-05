Google Cloud e AMD Questo fine settimana ho annunciato una strana associazione tecnologica, dove AMD implementerà l’automazione della progettazione elettronica (EDA) Per i carichi di lavoro di progettazione di diapositive di Google Cloudespandendo così le capacità locali dei data center AMD.

AMD sfrutterà anche le capacità di networking, storage, intelligenza artificiale e machine learning di Google Cloud per far progredire la sua strategia ibrida e multicloud per questi carichi di lavoro EDA.

Le dimensioni, la flessibilità e l’uso efficiente delle risorse svolgono un ruolo importante nella progettazione dei chip, soprattutto perché la domanda di elaborazione informatica cresce ad ogni avanzamento del nodo.

Per mantenere la flessibilità e la facilità di scalabilità, AMD aggiungerà una nuova istanza VM C2D ottimizzata per Google Cloud computing, Alimentato da processori AMD EPYC Dalla terza generazione, alla sua raccolta di risorse incentrate sui carichi di lavoro dell’Accademia Diplomatica degli Emirati. Utilizzando Google Cloud e AMD Si aspetta di essere in grado di eseguire più progetti in parallelooffrendo al team una maggiore flessibilità per gestire i requisiti di elaborazione a breve termine, senza ridurre la personalizzazione sui progetti a lungo termine.