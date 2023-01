America. Laura Richardson, ipocrisia imperiale e onestà strategica

Di Fred Reyes*, Latin America Digest, 29 gennaio 2023.

Le dichiarazioni del comandante del Comando Sud degli Stati Uniti hanno suscitato forti reazioni di sconfessione, in questa nota analizziamo le implicazioni delle sue dichiarazioni.

Togliere la maschera Ecco come si manifesta l’instaurazione dell’imperialismo USA nella voce del capo del Comando Sud al Pentagono. Alla domanda sul perché l’America Latina è importante? Il funzionario non ha esitato a confermare:

“Perché questa regione è importante? Con tutte le sue ricche risorse e gli elementi delle terre rare, c’è il triangolo del litio che è essenziale per la tecnologia di oggi. Il 60% del litio mondiale si trova nel triangolo del litio: Argentina, Bolivia, Cile… Abbiamo 31 percentuale dell’acqua dolce mondiale in queste regioni… Con questo stock, gli Stati Uniti hanno molto da fare, questa regione è importante perché ha molto a che fare con la sicurezza nazionale e dobbiamo iniziare il nostro gioco… Abbiamo anche le maggiori riserve di petrolio, compreso il greggio leggero e dolce, hanno anche le risorse del Venezuela, dal petrolio, al rame, all’oro, e c’è l’importanza dell’Amazzonia come polmone del mondo”.

Non è la prima volta, poiché l’ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, ha dichiarato alcuni mesi fa che il suo paese ha effettivamente svolto un ruolo nel promuovere colpi di stato in America Latina.

Non molto tempo fa, Elon Musk, uno dei più media borghesi di questo paese, ha annunciato su Twitter che il suo paese avrebbe effettuato colpi di stato per coloro che volevano ottenere risorse come il litio.

Tuttavia, le dichiarazioni di Richardson sono franche nel presupporre che le risorse dell’intera regione siano proprie, compreso il petrolio, l’acqua dolce o il litio.

Inoltre, i militari assumono l’egemonia sulla regione e il controllo sulle risorse di questi paesi come conflitto strategico con la Cina.

Yankees fuori dall’America Latina!

Attraverso queste affermazioni, l’imperialismo americano sembra mostrarsi per quello che è, un paese che non lotta per la democrazia ei diritti umani, come ipocritamente presentati, ma piuttosto un impero in declino che cerca di soggiogare i popoli per sfruttarli. i loro mezzi.

L’acqua, il litio, l’oro, le foreste ei minerali non appartengono alle multinazionali statunitensi, ma non appartengono alla Cina oa nessun altro paese: queste risorse strategiche appartengono alle persone e ai lavoratori dell’America Latina.

È essenziale che queste risorse siano utilizzate in modo responsabile e sostenibile in un modo adatto a Bolivia, Perù, Argentina o Messico. Le foreste, le miniere e le falde acquifere non appartengono all’imperialismo, appartengono al popolo.

A questa ipocrisia e presa in giro dei rappresentanti del governo e della classe dirigente americana, dobbiamo opporre la resistenza, la lotta e l’organizzazione della maggioranza operaia.

In America Latina è necessario ripristinare la sovranità, porre fine all’oppressione e al saccheggio, ed è tempo di utilizzare le risorse di questa regione per lo sviluppo dei nostri popoli.

Le masse peruviane indicano la via per uscire e lottare contro i governi spericolati e contro la gola del capitale imperialista. Il potere è nella classe operaia, nei contadini e negli indigeni, deve essere organizzato.

* Quotidiano a sinistra