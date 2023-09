25 settembre 2023, alle 18:59

Koyoharu Gotouge, autrice di “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, ha un regalo per tutti i fan del suo lavoro: un epilogo ufficiale con Come sarà la vita di Tanjiro, Nezuko e degli altri dopo la fine del manga?.

“L’uccisore di demoni: Kimetsu no Yaiba – Legion Chronicles” Si tratta di una guida supplementare al manga ‘Demon Slayer’ che contiene nuove informazioni tecniche e sui personaggi, ma la cosa più interessante è che Include un capitolo aggiuntivo Che mostra la vita pacifica degli eroi dopo gli eventi che hanno segnato la fine della storia principale del manga.

“Ammazzademoni: Kimetsu no Yaiba.” Uno dei cartoni animati più amati degli ultimi anni. La sua popolarità è salita alle stelle quasi spontaneamente dopo il suo arrivo su Netflix, ma anche grazie alla sua storia affascinante e terrificante. Dopo tre stagioni, l’ultima parte in due parti, una meraviglia visiva, “Demon Slayer” si è guadagnata il posto come una delle migliori serie di oggi.

Esattamente lo stesso si può dire del manga “Kimetsu no Yaiba”.. Sebbene l’anime adatterà solo il decimo arco narrativo del manga nella sua quarta stagione, il manga ha concluso la storia principale a maggio 2020, con Capitolo 204Una settimana dopo, il 18 maggio 2020, il manga è giunto alla conclusione completa Capitolo 205.

Ora, a tre anni dall’ultimo capitolo, Koyoharu Gotojo, l’autore dell’opera, pubblicherà un ulteriore capitolo a coste un campione Anteprima prima del suo lancio ufficiale il 26 settembre.

Attenzione: da ora in poi ci saranno spoiler per il manga “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”.

Tanjiro è più diligente che mai

Tomioka e Uzui diventano amici più che mai e vanno insieme alle sorgenti termali

Tanjiro visita Kanao per una visita medica

Insomma, Tanjiro ha la vita pacifica che ha sempre desiderato

Lo stesso vale per Viz Media, l’editore che distribuisce ufficialmente il manga “Kimetsu no Yaiba” fuori dal Giappone. Il mercato lo farà “L’uccisore di demoni: Kimetsu no Yaiba – Legion Chronicles”. Il capitolo aggiuntivo e l’epilogo del manga sono in vendita su Amazon negli Stati Uniti al prezzo ufficiale di 1.000 dollari. $ 13,99Più $ 9,52 di spedizione in Messico. Sebbene il costo di spedizione sia elevato, il costo totale di 405,87 pesos è molto inferiore ai 1.932,15 pesos che costa il manga su Amazon Mexico.