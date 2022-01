Among Us condivide i suoi piani per il 2022: quinta mappa, elenchi di amici e altro

Tra di noi Continuando a cavalcare l’onda di popolarità che è stato in grado di cavalcare nell’ultimo 2020 e da InnerSloth, i genitori di questo gioco indie intendono Continua a migliorare ed espandere il gioco nel 2022 per tutta la comunità. Così, recentemente la squadra è stata Condiviso sul suo sito ufficiale il carta stradale preparato per i prossimi mesi. faccia a futuri aggiornamentiSappiamo già cosa aspettarci, sia in Spagna che nel mondo. Dopo di che ti diciamo cosa succederà tra noi.

InnerSloth ha lanciato la sua roadmap 2022 parlandone Uno degli argomenti più seguiti Da giocatori di lunga data: Liste di amici. “La nostra massima priorità ora è elencare gli amici e migliorare la qualità della vita”Lo hanno chiarito dall’azienda. Ovviamente sanno benissimo che questa è una delle funzionalità più richieste dalla community e sembra che finalmente la porteremo nel gioco.

tempo reale Non c’è una data fissa rilasciare questa funzione, ma poiché ora è la loro priorità, possiamo aspettarci di vederla in primi mesi Da O. Allo stesso modo, InnerSloth ha colto l’occasione per dire che intende migliorare l’esperienza dell’utente con Vari miglioramenti della qualità della vita. Ciò sembra essere dovuto ad alcuni commenti su nuovi aspetti del gioco che alcuni utenti non hanno compreso appieno, come Cosmicubes, creazione di account e altro.

Quali altri piani sono in arrivo Tra noi nel 2022? Bene, da quello che sappiamo la squadra ha messo gli occhi su molti fronti Aperta, come potete vedere nella foto che alleghiamo in queste righe. Senza dire esattamente quali funzionalità appariranno prima degli altri, almeno sappiamo che InnerSloth sta lavorando nelle seguenti sezioni e notizie:

Quinta mappa: È ancora un mistero, ma sappiamo che c’è già una nuova mappa in sviluppo che dovrebbe essere rilasciata quest’anno.

È ancora un mistero, ma sappiamo che c’è già una nuova mappa in sviluppo che dovrebbe essere rilasciata quest’anno. Nuovi ruoli: Sono stati pianificati più ruoli per i truffatori e la troupe.

Sono stati pianificati più ruoli per i truffatori e la troupe. “nascondino” : Non è specificato cosa intendano con questo, anche se potrebbe essere una specie di nuova meccanica a nascondino.

Non è specificato cosa intendano con questo, anche se potrebbe essere una specie di nuova meccanica a nascondino. Signora Cosmicopis: Continuerai ad aggiungere questi pacchetti di contenuti cosmetici.

Continuerai ad aggiungere questi pacchetti di contenuti cosmetici. Altre collaborazioni: Ciò significa che nei prossimi mesi arriveranno altre skin speciali legate ad altri prodotti e giochi.

Al momento non abbiamo molti dettagli, ma questo è già un punto di partenza per Fatti un’idea di cosa aspettarti Tra noi nel 2022. A breve termine abbiamo accesso Nuovi cosmetici da Scream (È stato annunciato Saranno gratuiti) e il Pubblica manga dalla cartella Di Besatsu Korokoro in aprile 2022.

Tra di noi Incluso nei giochi non ufficiale S Multigiocatore in linea Attualmente è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch e Mviles Android e iOS. Non dimenticare abbiamo visitato Guida completa al gioco Se vuoi diventare un esperto ciarlatano.