Ana Chiara del Boca si è difesa dall’accusa di aver ricevuto un “vaccino VIP”

Dopo aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus, Ana Chiara, figlia dell’attrice Andrea del BocaHa condiviso la sua felicità tramite il suo account Instagram, pubblicando la cartolina che dimostra di aver ricevuto il vaccino dal laboratorio CanSino, che è una singola dose.

Pochi giorni fa sono emerse informazioni secondo cui il governo prevede di destinarlo al cosiddetto “Gruppi difficili da raggiungere“. questo significa, Sezioni della popolazione che sono difficili da ricontattare per la seconda dose per vari motivi.

L’informazione ha creato confusione e, dopo aver visto la foto di Anna, è diventata un mezzo digitale Presumibilmente la figlia dell’attrice era sotto vaccinazione VIP dopo aver ricevuto una dose. Con la diffusione della notizia, la 20enne è tornata sul suo account Instagram e ha scaricato le sue cinque Instagram Stories: “Di solito non passo il mio tempo nella spazzatura virtuale, ma ho risposto per divertimentoHa detto nel primo messaggio con un selfie.

Nel prossimo post allego uno screenshot dell’articolo intitolato “Nuovo scandalo vaccino VIP: Ana del Boca ha ricevuto la dose destinata alla popolazione difficile da raggiungereQuesto era il modo per prendere una lunga e rabbiosa difesa contro la disinformazione dei media.

“Punto uno: sembro così ingenuo da caricare storie da un account pubblico in modo che chiunque voglia vedere un presunto vaccino VIP? Vivo con i media e se potessi approfittare di me stesso in questo modo, sarei troppo stupido per condividerlo? Per favore, se avessi un culo sporco lo nascondereiAnna ha scritto.

allo stesso una storiaHa sollevato un secondo punto:Più alloggi??? Vorrei sapere perché non mi sono fatto vaccinare un anno prima se ero in buona forma. Voglio dire, dato che sono così redditizio, ho perso la mia vocazione?disse Anna, a lettere rosa su uno sfondo nero.

Nel contenuto seguente, Anna ha proseguito la divisione per punti: “Il terzo punto: La corruzione che era/è con i vaccini non mi riguarda. Se la dose iniettata per me è per una popolazione difficile da raggiungere, neanche questo mi preoccupa. Non sono io a gestire questa situazione”.

“Mi sono registrato due volte e ho aspettato un mese e mezzo che mi chiamassero, come più di uno. Niente è fuori dall’ordinario in questi giorni“, si è difeso. Mi hanno mandato un ruolo come qualsiasi altro cittadino. L’unica opzione che mi si è presentata è stata la location, come del resto.

Al “quarto punto”, Anna ha chiuso il suo rilascio. “Costa Salguero è il centro per la vaccinazione dei veicoli. Scendi solo in un’attesa regolatoria di 15 minuti a causa di potenziali effetti collaterali immediati. Diverse persone di età superiore ai 18 anni sono state chiamate e hanno ricevuto CanSino lo stesso giorno in cui ero. ” Li aiuto a ottenere informazioni perché non sanno come indagare e/o comunicare correttamente, su cui stanno lavorando“.

Poi dedica un ultimo una storia Con un breve video che includeva un saluto sarcastico in mano e un forte testo finale: “ Buona serata. Esercitati a essere più persuasivo o vai a succhiarti le ascelle. Cosa è meglio per loro, cazzo? Anna ha criticato la disinformazione.

