Ana Mena, ad un passo da Eurovision 2022… come rappresentante dell’Italia!

Sono sorte molte speculazioni che Ana Mena Quindi questa potrebbe essere una delle migliori condizioni Rappresentante Eurovision 2022. La verità è che non c’è motivo per i fan del cantante spagnolo …

traduttore di Melodia Da diverse settimane lascia sui social network indizi sulla competizione musicale. Tuttavia, contrariamente alle credenze di molte persone, Non lo farò come rappresentante della Spagna.

Il cantante, infatti, è ad un passo, e niente di meno Rappresentante d’Italia, Il paese che attualmente detiene il titolo dopo la vittoria di Meneskin nel 2021 ed è l’organizzatore del torneo di quest’anno.

Lo ha confermato l’attrice attraverso i suoi social dove ha spiegato che parteciperà 72° edizione del Festival della Canzone di Sanremo, Il concorso incaricato di selezionare il rappresentante dell’Italia per l’Eurovision. Amadeus, il presentatore della rete pubblica italiana Roy, ha annunciato questo sabato che il cantante è uno dei primi 11 nomi in competizione per il titolo.

“Non ci credo. io sognoLa cantante 24enne ha dichiarato in un comunicato in italiano che l’edizione di quest’anno inizierà il 1 febbraio 2022 e si concluderà sabato 5, quando verrà annunciato il vincitore.

Non è la prima volta che partecipa a Sanremo

Negli ultimi mesi, il rapporto di Ana Mena con i suoi vicini è diventato molto più stretto. Diventa un cantante spagnolo L’artista più famoso d’Italia I più ascoltati in spagnolo prima di Shakira, Rosalia o Peggy – soprattutto dopo il successo della loro collaborazione con alcuni rapper italiani Fred de Palma Oh Rocco a caccia.

In effetti, questa non è la prima volta che un compositore di Malacca partecipa a un festival italiano Lo ha già fatto nel 2020 con il cantante Ricky Con tema Edera, Infine la troupe di Meneskin è diventata un rappresentante dell’Eurovision con la loro canzone Zitti E Buoni.

Tra i concorrenti che affrontano Ana Mena ci sono alcuni come il rapper Mahmoud, Era già incaricato di rappresentare l’Italia al festival 2019 Soldi, Il più popolare in Spagna e ha preso il secondo posto dopo Duncan Lawrence, che ha vinto la canzone arcade nei Paesi Bassi.

Inoltre, parteciperanno anche altri artisti molto famosi dall’Italia Emma, ​​Rama o Gianni Morandi.